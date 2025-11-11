Krzysztof Bosak w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W poniedziałkowy wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Romanowski porozmawia z wicemarszałkiem Sejmu i jednym z liderów Konfederacji Krzysztofem Bosakiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.
Krzysztof Bosak w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie europoseł PiS Daniel Obajtek.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej