Zamknięcie rządu federalnego (tzw. shutdown) USA to procedura wprowadzana, gdy Kongres odrzuci ustawę budżetową. Państwo ogranicza wówczas swoją działalność do minimum, wstrzymane są wypłaty dla pracowników budżetówki.

Trwający shutdown rozpoczął się 1 października. Licząc jak dotąd 41 dni, jest najdłuższym zamknięciem rządu w historii Stanów Zjednoczonych.

ZOBACZ: Nieoczekiwany efekt shutdownu. Tysiące lotów może być uziemionych

Najdłuższy w historii USA shutdown. Część demokratów dała się przekonać

Jak informuje CNN, większość w Senacie udało się znaleźć dzięki przekonaniu części demokratów bez ustępstw w sprawie żądań stawianych przed administracją Białego Domu.

Budżet przyjęto proporcją głosów 60-40 "bez zapewnienia postulatu dotyczącego przedłużenia zwiększonych dotacji w ramach ustawy Affordable Care Act, które pomagają milionom Amerykanów w opłaceniu ubezpieczenia" - relacjonuje CNN.

ZOBACZ: Shutdown w USA. Ambasada w Warszawie z ogranicza część działalności w sieci

Osiągnięty w Senacie kompromis ma być poddany pod głosowanie w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w środę. Następnie trafi na biurko prezydenta Donalda Trumpa.

"Przywrócone zostaną usługi o znaczeniu krytycznym, takie jak federalna pomoc żywnościowa, a także wynagrodzenia dla setek tysięcy pracowników federalnych" - podaje CNN.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni