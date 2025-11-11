Do zdarzenia doszło we wtorek ok. pięciu kilometrów od granicy państwowej Gruzji i Azerbejdżanu. Z informacji przekazanych przez gruzińską służbę kontroli ruchu lotniczego wynika, że maszyna zniknęła z radaru wkrótce po wejściu w przestrzeń powietrzną kraju. "Nie wysłał sygnału SOS" - podano w komunikacie.

Tureckie ministerstwo obrony wskazało, że chodzi o samolot transportowy C-130 Hercules, który wystartował z Azerbejdżanu i był w trakcie trasy powrotnej do Turcji. "Rozbił się na granicy gruzińsko-azerbejdżańskiej" - napisano w oświadczeniu.

Gruzja. Katastrofa tureckiego samolotu wojskowego przy granicy z Azerbejdżanem

W sieci pojawiły się nagrania, na których można zobaczyć, że tuż przed upadkiem samolot obracał się w poziomie. "W życiu czegoś takiego nie widziałem. Nasze herculesy miały różne przygody, co najmniej raz absolutnie dramatyczne ale obyło się bez tragedii" - skomentował dziennikarz Polsat News Michał Stela.

Katastrofa tureckiego C-130E Hercules (#TUAF543), który miał rozbić się w Gruzji, blisko granicy z Azerbejdżanem

Resort obrony Turcji podał, że w chwili katastrofy na pokładzie samolotu było 20 osób, w tym załoga. Wydał również prośbę o niepublikowanie w przestrzeni publicznej zdjęć z miejsca zdarzenia.

Nie wiadomo, czy ktokolwiek zdołał przeżyć zderzenie samolotu z ziemią. Zorganizowano ekspedycję poszukiwawczo-ratowniczą, która ma udzielić pomocy potencjalnym ocalałym.

Erdogan informuje o ekspedycji poszukiwawczej

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że strony turecka i gruzińska współpracują "w celu dotarcia do wraku". Wyraził też ubolewanie z powodu katastrofy.

Na oficjalnej stronie prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa pojawiły się kondolencje skierowane w stronę tureckiego przywódcy. "Mój drogi bracie, niezwykle wstrząsnęła nami wiadomość o śmierci żołnierzy w wyniku katastrofy wojskowego samolotu transportowego należącego do tureckich sił powietrznych" - napisał.

Alijew odbył też rozmowę telefoniczną z Erdoganem, podczas której zapewniono, że obie strony są w stałym kontakcie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Głos w sprawie zabrał również przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, Giuseppe Cavo Dragone. "W oczekiwaniu na dalsze informacje, nasze myśli i modlitwy towarzyszą rodzinom załogi, ich kolegom i odważnym ratownikom na miejscu zdarzenia" - napisał, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie samolotu.

Devastating report coming from Türkiye, about a tragic flight incident, involving a C-130 carrying 20 🇹🇷 service members.

As we await more information, our thoughts and prayers are with the families of the crew, their colleagues, and the brave rescuers on the scene.

Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC

