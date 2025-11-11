Niebieski diament o wadze 9,51 karata, znany jako Mellon Blue, został sprzedany na wtorkowej aukcji domu Christie's w Genewie za 20,5 miliona franków szwajcarskich (ok. 26,6 miliona dolarów, czyli w przybliżeniu 108 milionów złotych) wraz z podatkami.

Szlachetny kamień, oszlifowany w kształcie gruszki, nazwano na cześć zmarłej amerykańskiej mecenas sztuki Rachel "Bunny" Mellon, w której prywatnej kolekcji znajdował się przez dziesięciolecia. Według szacunków przedaukcyjnych wartość diamentu miała wynieść od 20 do 30 milionów dolarów.

Eksperci spodziewali się jednak nieco wyższej ceny sprzedaży klejnotu. - To nie był olśniewający moment, którego się spodziewałem - przyznał cytowany przez ABC News Tobias Kormind, dyrektor zarządzający internetowego jubilera 77 Diamonds.

Jak dodał, choć Mellon Blue typowano jako główną atrakcję sezonu aukcyjnego, nastroje na rynku luksusowych klejnotów pozostają ostrożne. - Napięcia geopolityczne - od wojny w Ukrainie po cła Trumpa - oraz osłabiona gospodarka Chin sprawiły, że wielu potencjalnych nabywców wstrzymało się z zakupami - powiedział.

Diament Mellon Blue nie pobił rekordu. Oppenheimer Blue wciąż najdroższy

Choć wynik aukcji mieści się w przewidywanym przedziale, to daleki jest od rekordowej sprzedaży niebieskiego diamentu. W 2016 roku również w Genewie dom aukcyjny Christie's sprzedał 14,62-karatowy diament Oppenheimer Blue za ponad 57 milionów dolarów - co do dziś pozostaje najwyższą ceną, jaką zapłacono za kamień w tym kolorze.

Mellon Blue był już wcześniej wystawiany na sprzedaż - w 2014 roku, tuż po śmierci Rachel Mellon, osiągnął cenę 32,6 miliona dolarów. Wówczas uznano go za jeden z najdroższych kolorowych diamentów sprzedanych na aukcji.

Max Fawcett, globalny szef działu biżuterii Christie's, podkreślił unikalność kamienia. - "Mellon Blue" nie przypomina większości współczesnych klejnotów, które często są modyfikowane w celu wzmocnienia koloru. Ten kamień zachwyca naturalnym odcieniem i kształtem - powiedział Fawcett.

Diament posiada ocenę Fancy Vivid Blue oraz Internally Flawless przyznaną przez Amerykański Instytut Gemmologiczny (GIA), co plasuje go w najwyższej klasie jakości.

Wtorkowa aukcja rozpoczęła dwudniową serię sprzedaży biżuterii w Genewie. W środę rywal Christie's - dom aukcyjny Sotheby’s - ma wystawić różowy diament Glowing Rose, którego wartość szacowana jest na około 20 milionów dolarów.

