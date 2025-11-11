Jak podał rumuński resort obrony, obiekt spadł na ziemię około godziny 1 w gminie Grindu w okręgu Tulcza, pięć kilometrów od granicy z Ukrainą. Na miejscu pojawili się żołnierze, którzy zgłosili, że może to być fragment drona. Teren został zabezpieczony.

Rumunia. Fragmenty obiektu tuż przy granicy z Ukrainą. To może być dron

Wcześniej radary wykryły aktywność grup bezzałogowców w strefie przyległej do rumuńskiej przestrzeni powietrznej, w związku z czym wojsko zdecydowało o prewencyjnym uruchomieniu systemów obroni powietrznej, a do mieszkańców wysłano komunikaty alarmowe. Z powodu złych warunków pogodowych, niemożliwe było poderwanie myśliwców.

Do wydarzeń tych doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, gdy Rosja ponownie przeprowadziła naloty na ukraińskie porty nad Dunajem. Po ukraińskiej stronie rzeki, w rejonie miasta Izmaił, odnotowano wiele wybuchów.

W przeszłości dzieląca z Ukrainą 650-kilometrową granicę Rumunia wielokrotnie odnotowywała naruszenie swojej przestrzeni powietrznej i znajdywała na swoim terytorium fragmenty dronów.

Niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie wysłali ponad 100 dronów

Miniona noc w Ukrainie znów była niespokojna. Rosjanie zaatakowali dronami m.in. obwód odeski, niszcząc infrastrukturę energetyczną i transportową. Ukraińskie siły strąciły większość bezzałogowców, ale te, które trafiły w cele, wyrządziły sporych rozmiarów szkody.

Infrastruktura krytyczna w obwodzie działa obecnie dzięki generatorom, a w lokalnych hromadach (jednostka administracyjna w Ukrainie – red.) otwarto centra pomocy.

Łącznie wojska Kremla wysłały na Ukrainę 119 dronów, z których większość było Shahedami lub Gerberami. Największe szkody odnotowano w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim, odeskim i dniepropietrowskim.

