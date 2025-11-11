Arcybiskup ostrzega przed utratą suwerenności. "Stolicą miałby być Berlin"
- Coraz bardziej realne staje się rozpłynięcie Polski jako państwa suwerennego, pośród nowego jakiegoś bytu, który nie ma zapisów w traktatach europejskich, jakiegoś superpaństwa europejskiego, którego stolicami miałyby być Bruksela czy Berlin - przekonywał podczas mszy świętej za ojczyznę abp Marek Jędraszewski. Duchowny krytykował również projekt ustawy o osobie najbliższej.
W 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w katedrze na Wawelu odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. W liturgii wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, wojska i służb mundurowych.
Nabożeństwo odprawione zostało przez metropolitę krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego, który w czasie homilii wzywał do wzmożonej pracy na rzecz Polski.
- Wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej wobec naszej ojczyzny "nieużytecznymi sługami", którzy wykonują to, co do nas po prostu należy. I o takich wiernych wykonawców tego, co należy czynić, trzeba dzisiaj szczególnie prosić Pana Boga - mówił.
"Prawo, które stanowi zagrożenie". Abp Jędraszewski o projekcie ustawy o osobie najbliższej
W przemowie duchownego nie zabrakło elementów odnoszących się do bieżącej polityki państwowej. Dużo uwagi arcybiskup poświęcił zwłaszcza projektowi ustawy o osobie najbliższej, który uznał za niebezpieczeństwo dla demografii.
- Próbuje się wprowadzić prawo, które stanowi prawdziwe zagrożenie dla instytucji małżeństwa i rodziny, a to przecież na tych strukturach buduje się przyszłość narodu - mówił.
Abp Jędraszewski wskazał, że założenia ustawy są niezrozumiałe w kontekście spadku poziomu dzietności w Polsce.
Obchody 11 listopada w Krakowie. Metropolita wyjaśnia sens hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna"
Metropolita krakowski przestrzegał także przed możliwością utraty przez Polskę niepodległości na rzecz większych wspólnot międzynarodowych.
- Coraz bardziej realne staje się rozpłynięcie Polski jako państwa suwerennego, pośród nowego jakiegoś bytu, który nie ma zapisów w traktatach europejskich, jakiegoś superpaństwa europejskiego, którego stolicami miałyby być Bruksela czy Berlin - tłumaczył.
Wyraził też niepokój wynikami badań Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, wskazując, że 14 proc. ankietowanych stwierdziło, że nienawidzi Polski.
Duchowny odniósł się również do sensu hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna".
- Bóg, a więc trwać przy Bogu, który jest życiem, aby żyć. Honor - stać na straży swego dobrego imienia, aby móc zawsze czynić wszystko jak trzeba. Ojczyzna - kochać ją jak matkę, aby zasługiwać na cześć i szacunek ze strony jej synów teraz i w przyszłości - mówił abp Jędraszewski.
