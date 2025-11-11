Arcybiskup ostrzega przed utratą suwerenności. "Stolicą miałby być Berlin"

W 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w katedrze na Wawelu odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. W liturgii wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, wojska i służb mundurowych.

Nabożeństwo odprawione zostało przez metropolitę krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego, który w czasie homilii wzywał do wzmożonej pracy na rzecz Polski.

- Wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej wobec naszej ojczyzny "nieużytecznymi sługami", którzy wykonują to, co do nas po prostu należy. I o takich wiernych wykonawców tego, co należy czynić, trzeba dzisiaj szczególnie prosić Pana Boga - mówił.

"Prawo, które stanowi zagrożenie". Abp Jędraszewski o projekcie ustawy o osobie najbliższej

W przemowie duchownego nie zabrakło elementów odnoszących się do bieżącej polityki państwowej. Dużo uwagi arcybiskup poświęcił zwłaszcza projektowi ustawy o osobie najbliższej, który uznał za niebezpieczeństwo dla demografii.

- Próbuje się wprowadzić prawo, które stanowi prawdziwe zagrożenie dla instytucji małżeństwa i rodziny, a to przecież na tych strukturach buduje się przyszłość narodu - mówił.

Abp Jędraszewski wskazał, że założenia ustawy są niezrozumiałe w kontekście spadku poziomu dzietności w Polsce.

Obchody 11 listopada w Krakowie. Metropolita wyjaśnia sens hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna"

Metropolita krakowski przestrzegał także przed możliwością utraty przez Polskę niepodległości na rzecz większych wspólnot międzynarodowych.

- Coraz bardziej realne staje się rozpłynięcie Polski jako państwa suwerennego, pośród nowego jakiegoś bytu, który nie ma zapisów w traktatach europejskich, jakiegoś superpaństwa europejskiego, którego stolicami miałyby być Bruksela czy Berlin - tłumaczył.

Wyraził też niepokój wynikami badań Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, wskazując, że 14 proc. ankietowanych stwierdziło, że nienawidzi Polski.

Duchowny odniósł się również do sensu hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna".

- Bóg, a więc trwać przy Bogu, który jest życiem, aby żyć. Honor - stać na straży swego dobrego imienia, aby móc zawsze czynić wszystko jak trzeba. Ojczyzna - kochać ją jak matkę, aby zasługiwać na cześć i szacunek ze strony jej synów teraz i w przyszłości - mówił abp Jędraszewski.

