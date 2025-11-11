Jak przekazali śledczy, Martin S. został zatrzymany w poniedziałek wieczorem. Mężczyznę oskarżono o finansowanie terroryzmu, zlecanie popełnienia poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu oraz niebezpieczne rozpowszechnianie danych osobowych. Jego działalność sięgać miała co najmniej czerwca 2025 r.

Niemcy. Obywatel Polski podejrzany m.in. o finansowanie terroryzmu

Śledczy twierdzą, że obywatel Polski i Niemiec nawoływał do ataków na polityków, urzędników państwowych i osoby publiczne w tzw. darknecie. Korespondent Polsat News i Interii w Berlinie Tomasz Lejman przekazał, że mężczyzna miał prowadzić anonimowo platformę, na której publikował listy nazwisk, wydane przez siebie "wyroki śmierci" i instrukcje dotyczące konstruowania ładunków wybuchowych.

WIDEO: Polak zatrzymany w Niemczech. Relacja korespondenta Polsat News w Berlinie

Według doniesień "Der Spiegel" na listach znajdowali się m.in. byli kanclerze Niemiec – Angela Merkel i Olaf Scholz oraz byli ministrowie federalni - łącznie 20 osób.

Sporządził listę celów. Nakłaniał do zabicia polityków

Mężczyzna miał żądać darowizn w postaci kryptowaluty, które następnie miały być oferowane jako nagrody za "zabicie" wytypowanych przez niego osób.

W jego aresztowaniu brała udział jednostka specjalna GSG9, a także funkcjonariusze z Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej. We wtorek Martin S. ma stanąć przed sądem, który podejmie decyzję o tymczasowym aresztowaniu.

