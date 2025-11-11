Polsat News: Akcja służb w Dortmundzie, zatrzymany Polak. Miał nakłaniać do zabójstwa polityków
Prokuratura Federalna poinformowała o zatrzymaniu w Dortmundzie obywatela Polski i Niemiec, który miał nawoływać do ataków na polityków w tzw. darknecie - donosi korespondent Polsat News i Interii w Berlinie Tomasz Lejman. Na liście mieli być m.in. byli kanclerze Olaf Scholz i Angela Merkel. Zatrzymany Martin S. usłyszał zarzuty, w tym ten dotyczący finansowania terroryzmu.
Jak przekazali śledczy, Martin S. został zatrzymany w poniedziałek wieczorem. Mężczyznę oskarżono o finansowanie terroryzmu, zlecanie popełnienia poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu oraz niebezpieczne rozpowszechnianie danych osobowych. Jego działalność sięgać miała co najmniej czerwca 2025 r.
Niemcy. Obywatel Polski podejrzany m.in. o finansowanie terroryzmu
Śledczy twierdzą, że obywatel Polski i Niemiec nawoływał do ataków na polityków, urzędników państwowych i osoby publiczne w tzw. darknecie. Korespondent Polsat News i Interii w Berlinie Tomasz Lejman przekazał, że mężczyzna miał prowadzić anonimowo platformę, na której publikował listy nazwisk, wydane przez siebie "wyroki śmierci" i instrukcje dotyczące konstruowania ładunków wybuchowych.
ZOBACZ: Atak Rosjan tuż przy granicy. Kraj NATO nie mógł poderwać myśliwców
WIDEO: Polak zatrzymany w Niemczech. Relacja korespondenta Polsat News w Berlinie
Według doniesień "Der Spiegel" na listach znajdowali się m.in. byli kanclerze Niemiec – Angela Merkel i Olaf Scholz oraz byli ministrowie federalni - łącznie 20 osób.
Sporządził listę celów. Nakłaniał do zabicia polityków
Mężczyzna miał żądać darowizn w postaci kryptowaluty, które następnie miały być oferowane jako nagrody za "zabicie" wytypowanych przez niego osób.
ZOBACZ: "Polska stanie się kondominium niemiecko-rosyjskim". Prezes PiS ostrzega
W jego aresztowaniu brała udział jednostka specjalna GSG9, a także funkcjonariusze z Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej. We wtorek Martin S. ma stanąć przed sądem, który podejmie decyzję o tymczasowym aresztowaniu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni