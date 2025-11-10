Zbigniew Ziobro: Oskarżam Donalda Tuska o sądową ustawkę

"Oskarżam Donalda Tuska o próbę bezprawnego pozbawienia mnie wolności - o sądową ustawkę!" - napisał Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości stwierdził, że w sprawie decyzji o jego areszcie "wszystko Tusk z Żurkiem ukartowali".

Zbigniew Ziobro odniósł się do odebrania mu immunitetu przez Sejm

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony 'dyżurny' sędzia Malinowski - wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty" - ocenia Zbigniew Ziobro.

 

Prokuratura Krajowa poinformowała, że po decyzji Sejmu o uchyleniu mu immunitetu oraz zgodzie na jego zatrzymanie i aresztowanie, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów karnych oraz o jego przymusowym doprowadzeniu przez funkcjonariuszy ABW do siedziby prokuratury.

Zbigniew Ziobro: Tusk z Żurkiem wszystko ukartowali

"Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" - pisze dalej Ziobro. "Wcześniej, gwałcąc ustawy, wyrzucili niezależnych prezesów sądów, usunęli 'niepasujących' im sędziów z wydziałów karnych, zmienili przewodniczących wydziałów i kierowników sekcji. A żeby mieć stuprocentową pewność, skasowali też losowy przydział spraw" - stwierdza dalej polityk PiS.

 

Ziobro dodaje, że 10 dni wcześniej premier pisał z przekonaniem, że były minister trafi do aresztu. 30 października Donald Tusk opublikował wpis o treści "albo w areszcie, albo w Budapeszcie".

 

 

"Żurek spełnił obietnicę - mogą już dowolnie ustawiać swoich 'zaufanych' sędziów. I każdego zamknąć na jeden telefon, trzymając za kratami choćby przez dwa lata. Planowali 'spektakularny sukces', z przekazem TVN na żywo i TVP 'w likwidacji'. Ale Tuskowi znowu nie wyszło!" - ocenił Ziobro.

Dobrzyński: Zbigniew Z. jest poszukiwany

W poniedziałek spotkał się z dziennikarzami Jacek Dobrzyński, którego przedstawiciele mediów pytali między innymi o sprawę Ziobry. - Pan Zbigniew Z. decyzją prokuratury, za zgodą Sejmu jest poszukiwany. Prokuratura powierzyła te czynności funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

 

- Funkcjonariusze bardzo wnikliwie i skrupulatnie te czynności wykonują. To jedyne informacje, które mogę państwu przekazać (...) Jak funkcjonariusze ABW znajdą (Ziobrę - red.), to natychmiast państwa o tym powiadomimy - zaznaczył rzecznik.

 

WIDEO: "Staje się prawo i sprawiedliwość". Komentarze w Polsat News po głosowaniu ws. Ziobry
Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
