"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony 'dyżurny' sędzia Malinowski - wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty" - ocenia Zbigniew Ziobro.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że po decyzji Sejmu o uchyleniu mu immunitetu oraz zgodzie na jego zatrzymanie i aresztowanie, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów karnych oraz o jego przymusowym doprowadzeniu przez funkcjonariuszy ABW do siedziby prokuratury.

Zbigniew Ziobro: Tusk z Żurkiem wszystko ukartowali

"Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" - pisze dalej Ziobro. "Wcześniej, gwałcąc ustawy, wyrzucili niezależnych prezesów sądów, usunęli 'niepasujących' im sędziów z wydziałów karnych, zmienili przewodniczących wydziałów i kierowników sekcji. A żeby mieć stuprocentową pewność, skasowali też losowy przydział spraw" - stwierdza dalej polityk PiS.

Ziobro dodaje, że 10 dni wcześniej premier pisał z przekonaniem, że były minister trafi do aresztu. 30 października Donald Tusk opublikował wpis o treści "albo w areszcie, albo w Budapeszcie".

Albo w areszcie, albo w Budapeszcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2025

"Żurek spełnił obietnicę - mogą już dowolnie ustawiać swoich 'zaufanych' sędziów. I każdego zamknąć na jeden telefon, trzymając za kratami choćby przez dwa lata. Planowali 'spektakularny sukces', z przekazem TVN na żywo i TVP 'w likwidacji'. Ale Tuskowi znowu nie wyszło!" - ocenił Ziobro.

Dobrzyński: Zbigniew Z. jest poszukiwany

W poniedziałek spotkał się z dziennikarzami Jacek Dobrzyński, którego przedstawiciele mediów pytali między innymi o sprawę Ziobry. - Pan Zbigniew Z. decyzją prokuratury, za zgodą Sejmu jest poszukiwany. Prokuratura powierzyła te czynności funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

- Funkcjonariusze bardzo wnikliwie i skrupulatnie te czynności wykonują. To jedyne informacje, które mogę państwu przekazać (...) Jak funkcjonariusze ABW znajdą (Ziobrę - red.), to natychmiast państwa o tym powiadomimy - zaznaczył rzecznik.

