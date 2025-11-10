W ostatnim czasie Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej informowała, że Ukraina oraz kraje NATO "przygotowują się do sabotażu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej". Jak wskazuje Glavred, takie oświadczenia mogą wskazywać, że to sami Rosjanie zamierzają wywołać katastrofę w kontrolowanej przez nich Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i następnie obwinić o to państwa zachodnie.

W rozmowie z serwisem ekspertka Olga Koszarnaja wskazuje, że scenariusze rozwoju wypadków w zaporoskiej elektrowni są analizowane od lata 2023 roku. Ukraina dysponuje systemem RODOS.

Jak wskazuje polskie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, system ten jest zaawansowanym narzędziem wsparcia decyzyjnego, które odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu kryzysowym podczas awarii jądrowych i radiologicznych. RODOS symuluje rozprzestrzenianie się radionuklidów w sytuacji awarii związane z uszkodzeniem reaktora elektrowni jądrowej.

Ukraina tworzy "mapy promieniowania"

"Specjaliści stworzyli mapy możliwego rozprzestrzeniania się promieniowania w zależności od warunków pogodowych i kierunku wiatru dla każdego bloku energetycznego. Oznacza to, że wszystko to jest regularnie modelowane. Nie wiem czy codziennie, ale na bieżąco w ramach systemu reagowania kryzysowego" - tłumaczy Koszarnaja.

ZOBACZ: Zełenski ostrzega przed planami Kremla. "Testuje czerwone linie NATO"

Ekspertka zaznacza również, że tworzenie takich symulacji nie jest powodem do paniki. Służby standardowo przygotowują się na każdy scenariusz. Natomiast to celem Rosjan jest kreowanie "historii jak z horroru", by wywołać presję informacyjną.

Rosja i strategia dezinformacji

Centrum Zwalczania Dezinformacji przy ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zaznacza, że rosyjskie agencje wywiadowcze systematycznie rozpowszechniają fałszywe "ostrzeżenia" z wyprzedzeniem.

ZOBACZ: Fiasko rozmów z Białorusią. Łukaszenka blokuje wyjazd litewskich tirów

Później oskarżają Kijów o rzekomy plany ataków terrorystycznych. W ten sposób tworzą grunt informacyjny dla własnych działań, o które następnie jest oskarżana strona ukraińska - informuje instytucja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni