Tragiczny wypadek w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek wieczorem w rejonie Merzuga, w południowo-wschodniej części Maroka.

Jak doprecyzował rzecznik MSZ, Polacy podróżowali samochodem terenowym. - Wszystko wskazuje na to, że wjechali na wydmę i tam samochód się przewrócił - powiedział urzędnik.

Tragiczny wypadek w Maroku. Dwie osoby nie żyją

Z informacji, jakie dotarły do MSZ wynika, że Polacy byli jedynymi osobami podróżującymi autem. - Były tam tylko dwie osoby i niestety dwie ofiary śmiertelne - potwierdził rzecznik.

- Nasz konsul został poinformowany o zdarzeniu w sobotę i jest w kontakcie z rodzinami naszych rodaków - przekazał Maciej Wewiór.

Maciej Wiewiór zaapelował do rodaków o zachowanie ostrożności podczas zagranicznych wyjazdów.

- Potrzebujemy swobody na wakacjach, ale to nie zwalnia nas z konieczności bycia bardzo ostrożnym. Tu niestety wydarzyła się tragedia, dlatego zawsze apelujemy to naszych obywateli, żeby wypoczywali z rozwagą - zaznaczył.

