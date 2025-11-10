Naukowcy udowodnili, że istnieje prosty sposób, by pokazać kotu miłość i spokój. Z pozoru zwykły, delikatny gest ma dla kota ogromne znaczenie i jest zrozumiały na całym świecie, niezależnie od rasy czy charakteru zwierzęcia.

Koci uśmiech oczami nauki

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Sussex i Portsmouth przeprowadził eksperyment, który po raz pierwszy naukowo potwierdził znaczenie tzw. powolnego mrugania. Właściciele mieli patrzeć na swojego kota i delikatnie zwężać oczy, aż do ich spokojnego zamknięcia. W odpowiedzi koty znacznie częściej wykonywały ten sam gest, co badacze uznali za koci odpowiednik uśmiechu.

Zwierzęta, które widziały człowieka mrugającego, były też bardziej skłonne podejść bliżej i nawiązać kontakt. Wyniki opublikowano w Scientific Reports, a autorzy badania uznali, że to pierwszy potwierdzony naukowo sposób komunikacji emocjonalnej między ludźmi a kotami.

Co oznacza powolne mruganie dla kota?

W świecie zwierząt bezpośredni kontakt wzrokowy często oznacza zagrożenie. Dla kota spojrzenie prosto w oczy to sygnał czujności lub dominacji. Dlatego powolne zamykanie powiek jest przeciwieństwem agresji, to gest relaksu i zaufania. Kot, który odpowiada w ten sam sposób, pokazuje, że czuje się bezpiecznie. To zachowanie można zaobserwować również między kotami, gdy mrugają do siebie, sygnalizują spokój i brak złych intencji. Warto stosować tę technikę wobec kotów lękliwych, świeżo adoptowanych lub tych, które dopiero uczą się ufać człowiekowi.

Jak rozmawiać z kotem bez słów?

Budowanie więzi z kotem to proces, w którym przede wszystkim liczy się cierpliwość. Wystarczy usiąść naprzeciwko, spojrzeć na niego spokojnie, a następnie powoli zamknąć i otworzyć oczy. Warto połączyć ten sygnał z miękkim tonem głosu lub spokojnym ruchem dłoni. Takie podejście może wzmocnić relację i uczy kota, że człowiek nie jest zagrożeniem. Eksperci podkreślają, że to prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na komunikację emocji. Znacznie bardziej naturalny niż próby głaskania zwierzęcia na siłę.

Choć powolne mruganie wydaje się banalne, jego efekt potrafi zaskoczyć. To nie tylko naukowo potwierdzony gest zaufania, ale też dowód na to, że ludzie potrafią rozmawiać z kotami ich własnym językiem.

