Fung-wong uderzył w ląd w niedzielę. Supertajfun przyniósł silny wiatr, ulewne deszcze i fale sztormowe na najgęściej zaludnionej wyspie Luzon, co spowodowało liczne zniszczenia.

Wcześniej władze przeprowadziły ewakuację ponad miliona osób z kilku najbardziej narażonych na żywioł wysp.

Dramat na Filipinach. Cztery ofiary śmiertelne supertajfunu

Agencja Reutera przekazała, że na skutek gwałtownych powodzi i osuwisk zginęły cztery osoby.

Osuwisko błotne zasypało dom, zabijając dwoje dzieci w północnym mieście Kayapa w prowincji Nueva Vizcaya. Wcześniej pod gruzami odnaleziono zwłoki dwóch osób, którzy zginęli najprawdopodobniej na skutek utonięcia.

Synoptycy zwrócili uwagę, że to już 21. tropikalny kataklizm w tym roku na Filipinach. Wyspiarskie państwo nawiedził niedawno tajfun Kalmaegi, który spowodował śmierć około 220 ludzi.

Supertajfun Fung-wong zmierza w stronę Tajwanu

Fung-wong, którego prognozy przewidują przesunięcie się na północny wschód, w kierunku Tajwanu, w poniedziałek przyniósł wiatry, których prędkość spadła z ponad 200 do 120–150 km/h, ale pozostał tajfunem, którego zewnętrzne pasma mogą przynieść deszcz na obszary przybrzeżne i wywołać fale sztormowe.

Z prognoz wynika, że huragan uderzy w gęsto zaludnione zachodnie wybrzeże Tajwanu w środę, choć największe opady spodziewane są wzdłuż górzystego wybrzeża wschodniego, gdzie we wrześniu zginęło 18 osób w powodzi wywołanej przez poprzedni tajfun.

