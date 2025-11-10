Silna eksplozja w bloku w Braniewie. Strażacy walczą z ogniem

W poniedziałek po południu w jednym z mieszkań na czwartym piętrze bloku przy ul. Plac Strażacki w Braniewie doszło do silnej eksplozji.

Jak poinformował w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie kpt. Karol Machnowski, przyczyną zdarzenia był wybuch butli z gazem. Po eksplozji w mieszkaniu wybuchł pożar.

Eksplozja butli z gazem w Braniewie. Na miejscu trwa akcja strażaków

Strażacy prowadzą działania mające na celu całkowite dogaszenie ognia i zabezpieczenie budynku. W wyniku wybuchu poparzona została jedna osoba - kobieta, którą przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Na ten moment nie ma informacji o innych poszkodowanych.

ZOBACZ: Eksplozja i pożar w fabryce perfum w Turcji. Nie żyje sześć osób

Jak podaje "Portal Braniewo" z relacji świadków i zdjęć z miejsca zdarzenia wynika, że siła eksplozji była ogromna. Dwie ściany mieszkania - po obu jego stronach - zostały całkowicie zniszczone.

Służby ewakuowały z mieszkań około 50 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni