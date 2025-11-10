Silna eksplozja w bloku w Braniewie. Strażacy walczą z ogniem
W jednym z mieszkań bloku w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do eksplozji butli z gazem - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Karol Machnowski z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. W wyniku wybuchu i pożaru, który po nim nastąpił, poszkodowana została jedna osoba. Strażacy wciąż prowadzą akcję dogaszania ognia.
W poniedziałek po południu w jednym z mieszkań na czwartym piętrze bloku przy ul. Plac Strażacki w Braniewie doszło do silnej eksplozji.
Jak poinformował w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie kpt. Karol Machnowski, przyczyną zdarzenia był wybuch butli z gazem. Po eksplozji w mieszkaniu wybuchł pożar.
Eksplozja butli z gazem w Braniewie. Na miejscu trwa akcja strażaków
Strażacy prowadzą działania mające na celu całkowite dogaszenie ognia i zabezpieczenie budynku. W wyniku wybuchu poparzona została jedna osoba - kobieta, którą przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Na ten moment nie ma informacji o innych poszkodowanych.
Jak podaje "Portal Braniewo" z relacji świadków i zdjęć z miejsca zdarzenia wynika, że siła eksplozji była ogromna. Dwie ściany mieszkania - po obu jego stronach - zostały całkowicie zniszczone.
Służby ewakuowały z mieszkań około 50 osób.
