"Refleks polskiego antysemityzmu". Historyk o popularności Grzegorza Brauna

W poniedziałkowym wydaniu "Najważniejszych pytań" gościem Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak był historyk prof. Andrzej Friszke. Na dzień przed Świętem Niepodległości w studiu Polsat News rozmawiano o rozłamie na polskiej scenie politycznej i porównywano obecne różnice pomiędzy przeciwstawnymi obozami z tymi, jakie panowały w XX-leciu międzywojennym.

Pierwszym pytaniem do gościa zadanym przez prowadzącego była kwestia samej niepodległości, oraz tego, czy możemy o niej mówić w sytuacji, gdy jedna strona politycznego sporu odmawia polskości drugiej. - Niepodległość jest wyrażana przez instytucje kraju, status międzynarodowy i tego typu rzeczy. Natomiast oczywiście tak głębokie pęknięcie jest szalenie groźne do utrzymania państwa, zwłaszcza jeżeli by doszło do poważniejszych kryzysów. Ale i nawet bez tych kryzysów - przekonywał prof. Friszke.

Co łączy współczesną Polskę z tą z XX-lecia międzywojennego? Historyk nie ma wątpliwości

- Jeżeli te dwie tak nienawidzące się - przynajmniej jeśli weźmiemy werbalne wypowiedzi - strony muszą porozumiewać się i zawierać kompromisy, a bez tego nie da się utrzymać istnienia państwa jako tako spójnego, to jest to sytuacja bardzo poważna - stwierdził gość "Najważniejszych pytań".

Gdy zapytano go o to, czy zarysowane dziś podziały można porównać do tych pomiędzy obozem piłsudczyków a endecją, historyk orzekł, że "w gruncie rzeczy tak". - Chociaż oczywiście upłynęło od okresu międzywojennego, kiedy ten konflikt się wyrażał, prawie 100 lat. Potwornie dawno - dodał.

Prof. Friszke przypomniał, że okres międzywojenny charakteryzował się wyjątkową sytuacją dziejową, która jest znacznie różna od okoliczności politycznych, w jakich obecnie funkcjonujemy. - Miał poczucie zagrożenia komunizmem rosyjskim, to bardzo silny element, który wzmacniał faszyzm jako kontrę na ewentualny komunizm. Miał poczucie - zwłaszcza dotyczy to Niemiec - klęski I wojny światowej, ogromnej ilości kombatantów wojennych, którzy znaleźli się bez pracy, bez odpowiedniej opieki państwa, z poczuciem, że elity zdradziły i tego typu rzeczy - tłumaczył.

Wskazał też, że "jedynym podobieństwem" jest antysemityzm, który występował w niektórych krajach, a który jest "właściwy dla faszystowskiej prawicy".

"Nie wyobrażam sobie". Prof. Andrzej Friszke o tle poglądowym wyborców Grzegorza Brauna

Na słowa o antysemityzmie zareagował Przemysław Szubartowicz, przypominając że według sondażu CBOS Konfederacja Korony Polskiej - której lider Grzegorz Braun zaprzeczał istnieniu komór gazowych w obozie zagłady Auschwitz Birkenau - może liczyć na 10 proc. poparcia. Tak duży wynik ugrupowania prof. Friszke nazwał "refleksem polskiego antysemityzmu".

- Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, którzy nie są antysemitami, mogli wspierać Brauna. Uważam, ze to jest w jego przekazie rzecz najważniejsza. Oczywiście są i dodatkowe - antyeuropejskość, antyliberalizm, antyukraińskość. Wszystko to są elementy wzięte ze skrajnego nacjonalizmu przedwojennego i (jest to) na dziś prezentowana odnowa - stwierdził historyk.

Jak wskazał, choć odsetek Żydów mieszkających dziś w Polsce jest znikomy, niechęć do nich jako narodowości zdołała przetrwać. - To jest rodzaj bólu fantomowego, a ból fantomowy - jak wiemy - jest rzeczywistością. Coś jest takiego w Polsce, ja nie wiem czy 10 proc. czy nie, nie chcę wchodzić w to, ale jest taki klimat poczucia, że Żydzi gdzieś są poukrywani, poprzebierani za Polaków, zmienili nazwiska, oddziaływują w kuluarach. Z tym spotykamy się przez wszystkie te lata od 1989 r. - powiedział profesor.

Zapytany przez Karolinę Olejak o to, czy działania państwa Izrael w Strefie Gazy mogą przyczyniać się do potęgowania antysemityzmu, historyk stwierdził, że ta sytuacja może go ożywiać. - Ale ile się nasłuchaliśmy, że Unia Demokratyczna, czy Unia Wolności to są Żydzi. Przecież to pamiętamy. Nie w sensie gazet, telewizji, ale z rozmów w sklepie, w tramwaju. To żyło, to chodziło między ludźmi. To rodzaj głęboko zaszczepionego gdzieś uczucia, że Żydzi są wrogami Polski i to gdzieś wraca - ocenił prof. Friszke.

