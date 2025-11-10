Profesor Andrzej Friszke gościem programu "Najważniejsze pytania". Oglądaj od godz. 18
W poniedziałek gościem Karoliny Olejak oraz Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsze pytania" w Polsat News, będzie profesor Andrzej Friszke, historyk, badacz dziejów najnowszych oraz były członek Rady i Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Transmisja od godz. 18.
W przededniu Święta Niepodległości Karolina Olejak oraz Przemysław Szubartowicz rozmawiać będą z prof. Andrzejem Friszke. Zapytają o najważniejsze kwestie związane z polską historią i jej wpływem na współczesność. Wśród tematów pojawią się pytania dotyczące okoliczności kształtowania się polskiej niepodległości oraz refleksja nad tym, czy dzisiejsza Polska potrafi wyciągać wnioski z przeszłości.
Nie zabraknie również odniesień do współczesnej polityki. Prowadzący wspólnie z ekspertem poszukają odpowiedzi na to, w jaki sposób politycy wykorzystują historię do kształtowania narracji o przyszłości oraz jak pamięć historyczna wpływa na współczesne spory publiczne.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.
Od listopada widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, a także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.
