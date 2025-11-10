W przededniu Święta Niepodległości Karolina Olejak oraz Przemysław Szubartowicz rozmawiać będą z prof. Andrzejem Friszke. Zapytają o najważniejsze kwestie związane z polską historią i jej wpływem na współczesność. Wśród tematów pojawią się pytania dotyczące okoliczności kształtowania się polskiej niepodległości oraz refleksja nad tym, czy dzisiejsza Polska potrafi wyciągać wnioski z przeszłości.

Nie zabraknie również odniesień do współczesnej polityki. Prowadzący wspólnie z ekspertem poszukają odpowiedzi na to, w jaki sposób politycy wykorzystują historię do kształtowania narracji o przyszłości oraz jak pamięć historyczna wpływa na współczesne spory publiczne.

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

Od listopada widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, a także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

