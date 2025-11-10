Nad "stolicę Polonii" nadciągają śnieżyce. Wydano ostrzeżenia

Prognozy wskazują, że nadciągające załamanie pogody może być jednym z najgroźniejszych w ostatnich latach. W niektórych miejscach prognozowane są opady sięgające 60 cm, a lokalnie nawet 120 cm śniegu. Grozi to zerową widocznością i niemal, całkowitym paraliżem komunikacyjnym.

Kanał pogodowy stacji Fox podał, że porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać do 50 km/h, powodując zawieje i zamiecie. Dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie.

Front przemieszcza się z Dakoty w kierunku Wielkich Jezior i północnego wschodu USA, niosąc ze sobą arktyczne powietrze z Kanady. W wielu regionach spodziewany jest pierwszy w tym sezonie mierzalny śnieg.

Nad Chicago nadciągają śnieżyce. Służby wydały ostrzeżenia

Do niedzieli centrum niżu znajdzie się nad środkowym Illinois, co zwiększy ilość wilgoci nad Środkowym Zachodem i sprzyja dalszym opadom. Najsilniejsze śnieżyce mają wystąpić wzdłuż jeziora Michigan, a także nad stanami: Michigan, Ohio, Pensylwanią i północną częścią Nowego Jorku, gdzie może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu.

W miarę przesuwania się układu na wschód, opady obejmą obszary położone za jeziorami Erie i Ontario.

Służby meteorologiczne apelują do mieszkańców o unikanie podróży, przygotowanie zapasów i ostrożność w nadchodzących dniach, gdyż sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia.

bp / PAP