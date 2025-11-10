Chcieli unieważnić wybory. Donald Trump ułaskawił 77 osób

"To obwieszczenie kończy poważną niesprawiedliwość narodową, popełnioną wobec narodu amerykańskiego po wyborach prezydenckich w 2020 roku, i podtrzymuje proces narodowego pojednania" - głosi dokument datowany na piątek i opublikowany w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X przez Eda Martina.

Wśród ułaskawionych znalazł się m.in. były adwokat Trumpa i burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, dawny szef personelu Białego Domu Mark Meadows oraz prawnik John Eastman, który opracował strategie mające na celu uniemożliwienie certyfikacji wyników wyborów.

W dokumencie sprecyzowano, że "łaską pełną, całkowitą i bezwarunkową" obdarzono nie tylko 77 osób wymienionych z nazwiska, ale także wszystkich obywateli USA zaangażowanych m.in. w "eksponowanie fałszerstw wyborczych".

Trump ułaskawia swoich zwolenników

Decyzja ma przede wszystkim charakter symboliczny, gdyż żadna z osób na liście nie została oskarżona o przestępstwa federalne, a tylko takie podlegają jurysdykcji prezydenckiego prawa łaski. Osoby te więc nadal mogą odpowiadać przed sądami stanowymi, gdzie toczą się wobec nich postępowania.

To nie pierwszy raz, gdy Trump ułaskawia swoich politycznych sprzymierzeńców. Już pierwszego dnia prezydentury ułaskawił niemal wszystkich winnych szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r., argumentując, że byli prześladowani przez wymiar sprawiedliwości.

