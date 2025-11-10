Chcieli unieważnić wybory. Donald Trump ułaskawił 77 osób

Donald Trump ułaskawił 77 swoich zwolenników, którzy próbowali unieważnić wynik wyborów prezydenckich w 2020 roku - poinformował Ed Martin, prawnik odpowiadający za ułaskawienia w ministerstwie sprawiedliwości.

Donald Trump ułaskawia zwolenników

"To obwieszczenie kończy poważną niesprawiedliwość narodową, popełnioną wobec narodu amerykańskiego po wyborach prezydenckich w 2020 roku, i podtrzymuje proces narodowego pojednania" -  głosi dokument datowany na piątek i opublikowany w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X przez Eda Martina.

 

Wśród ułaskawionych znalazł się m.in. były adwokat Trumpa i burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, dawny szef personelu Białego Domu Mark Meadows oraz prawnik John Eastman, który opracował strategie mające na celu uniemożliwienie certyfikacji wyników wyborów.

 

ZOBACZ: Kolejny ruch Donalda Trumpa wobec Łukaszenki. "Z przyjemnością ogłaszam"

 

W dokumencie sprecyzowano, że "łaską pełną, całkowitą i bezwarunkową" obdarzono nie tylko 77 osób wymienionych z nazwiska, ale także wszystkich obywateli USA zaangażowanych m.in. w "eksponowanie fałszerstw wyborczych".

Trump ułaskawia swoich zwolenników

Decyzja ma przede wszystkim charakter symboliczny, gdyż żadna z osób na liście nie została oskarżona o przestępstwa federalne, a tylko takie podlegają jurysdykcji prezydenckiego prawa łaski. Osoby te więc nadal mogą odpowiadać przed sądami stanowymi, gdzie toczą się wobec nich postępowania.

 

ZOBACZ: Ahmed al-Szara przybył do USA. Spotka się z Donaldem Trumpem

 

To nie pierwszy raz, gdy Trump ułaskawia swoich politycznych sprzymierzeńców. Już pierwszego dnia prezydentury ułaskawił niemal wszystkich winnych szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r., argumentując, że byli prześladowani przez wymiar sprawiedliwości.

 
 

 

