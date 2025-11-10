Głosowanie proceduralne przeprowadzono w Senacie w niedzielę wieczorem. Umożliwiło ono dalsze prace nad projektem dotyczącym finansowania rządu. Wymaganą liczbę 60 głosów zdobyto dzięki grupie siedmiorga senatorów Partii Demokratycznej i jednego senatora niezależnego, którzy wyrazili zgodę na kompromis.

USA. Kongres coraz bliżej zakończenia shutdownu

Amerykańskie media podają, że zawarte porozumienie zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia oraz m.in. cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października.

Znajduje się w nim także obietnica przyszłego głosowania ws. wydłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach tzw. Obamacare, co jest głównym żądaniem demokratów. Dopłaty nie zostały jednak zagwarantowane, a to, jak podkreśla agencja AP, miało rozzłościć niektórych polityków tej partii.

- Republikanie w końcu się obudzili i uświadomili się, że ich dzień świstaka musi się zakończyć. Ta ustawa nie jest idealna, ale podejmuje ważne kroki, by ograniczyć negatywne skutki shutdownu - oświadczył senator Demokratów Richard J. Durbin, który poparł kompromis.

Z kolei demokratyczna senator Jeanne Shaheen przyznała, że rozumie brak zadowolenia ze strony jej partyjnych kolegów, ale w jej opinii "czekanie kolejnego tygodnia albo miesiąca nie dałoby lepszego rezultatu".

Chaos w USA. Trwa najdłuższy w historii kraju shutdown

Niedziela była 40. dniem shutdownu, będącego najdłuższym w historii kraju. Zmieniony projekt (uwzględniający m.in. finansowanie rządu do stycznia) trafi po przegłosowaniu w Senacie do Izby Reprezentantów, a następnie do podpisu prezydenta USA Donalda Trumpa. Ten proces - według mediów - może zająć kilka dni.

W związku z shutdownem bony żywnościowe dla milionów Amerykanów znalazły się pod znakiem zapytania, pracownicy federalni pracują bez wynagrodzenia albo zostali skierowani na przymusowy urlop, od piątku odwoływane są tysiące lotów, a pasażerowie mierzą się z opóźnieniami. Tylko w niedzielę opóźnionych było 10 tys. lotów.

