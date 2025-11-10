Koalicja PiS z Konfederacją? Polacy stawiają sprawę jasno

W najnowszym sondażu Opinia24 dla RMF FM zapytano Polaków, czy "koalicja PiS z Konfederacją byłaby dobra dla Polski". Autorzy badania wskazali, że 25 proc. ankietowanych oceniło taki układ jako "zdecydowanie" lub "raczej" korzystny dla Polski.

Koalicja PiS z Konfederacją? Nowy sondaż

Odmiennego zdania jest 47 proc. respondentów, w tym 32 proc. uważa, że byłaby to koalicja "zdecydowanie" niekorzystna, a 15 proc. wskazało, że "raczej" nie byłaby ona korzystna dla Polski. 29 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

ZOBACZ: "Nie potrzebujemy w polityce takich Sławków". Polityk PiS o słowach lidera Konfederacji

W sondażu wskazano, że największe poparcie dla takiej koalicji wyrażają wyborcy PiS - aż 69 proc. z nich jest "za", w tym 23 proc. deklaruje dla niej zdecydowane poparcie. Układ ten popiera również 43 proc. wyborców Konfederacji.

"Wysoki odsetek zwolenników sojuszu można także zauważyć wśród osób, które w ostatnich wyborach prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (56 proc. w I turze, 49 proc. w II turze) oraz Sławomira Mentzena (49 proc. w I turze)" - wskazano.

Z badania wynika również, że zdecydowany sprzeciw wobec koalicji PiS i Konfederacji wyrażają natomiast osoby po 60. roku życia (54 proc. przeciwników), respondenci z wyższym wykształceniem (53 proc.) oraz mieszkańcy największych miast, liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (57 proc.).

Kto jest za koalicją PiS-u i Konfederacji? Najnowszy sondaż

Do propozycji częściej przychylne są kobiety niż mężczyźni (27 proc. do 23 proc.). Popiera ją także 33 proc. osób między 25 a 29 rokiem życia, podczas gdy wśród seniorów powyżej 60. roku życia wskaźnik ten wynosi 22 proc.

"Osoby z wykształceniem podstawowym i średnim są bardziej skłonne poprzeć koalicję (27-30 proc.) niż respondenci z wyższym wykształceniem (18 proc.)" - wskazano w badaniu.

ZOBACZ: Mentzen uderza w Kaczyńskiego. "Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem"

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski, dobranej pod względem płci, wieku, wykształcenia i regionu zamieszkania. Sondaż zrealizowano z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Program MON dla cywilów "wGotowości". Wojskowy ze sztabu WP o szczegółach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / PAP