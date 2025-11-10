Meteorolodzy informują, że na pogodę w Polsce wpływa aktualnie dosyć chłodna i wilgotna polarno-morska masa powietrza.

Północno-wschodnia część kraju znajduje się pod wpływem płytkiego niżu z centrum nad obwodem królewieckim, zaś w pozostałych regionach utrzymuje się słabo zaznaczony wyż, który sprawi, że poniedziałek będzie powtórzeniem z niedzieli. Za oknami zobaczymy więc deszcz, chmury i gęste mgły, ograniczające widzialność.

Prognoza pogody na poniedziałek. Alerty IMGW

Przez cały dzień niemal w całym kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite, a do tego miejscami należy spodziewać się słabych opadów deszczu lub mżawki, natomiast w górach – deszczu ze śniegiem i śniegu.

Minimalnie słupki rtęci wskażą 5 st. C w obszarach podgórskich, przez 8 st. C w centrum i na zachodzie Polski, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, jedynie w Sudetach umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

IMGW ostrzega jednocześnie przed wspomnianymi gęstymi mgłami. Dla północno-wschodnich województw wydano alert pierwszego stopnia. Szczególną ostrożność powinni zachować więc kierowcy, gdyż drogi mogą być bardzo słabo widoczne i śliskie.

Pochmurno, mgliście i zimno. Prognoza pogody na 11 listopada

W nocy przejaśnienia pojawią się tylko na południu kraju. W górach i na ich przedpolu spodziewane są słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 3 st. C do 6 st. C, lokalnie może jednak spaść do 0 st. C.

Na większe zmiany nie ma co liczyć także we wtorek. Zachmurzenie również będzie całkowite lub duże, a drobny deszcz spadnie w większości województw. Na południowym zachodzie termometry pokażą do 12 st. C, podczas gdy na północnym wschodzie oraz w górach temperatura nie przekroczy 6 st. C.

Rano spodziewane są też mgły ograniczające widzialność do 400 m.

