W poniedziałek rano MSZ Białorusi opublikowało komunikat, w którym informuje, że zarejestrowane na Litwie ciężarówki "zostaną przeniesione" na specjalne parkingi w pobliżu Kotłowki. Chodzi o pojazdy stojące na drogach dojazdowych do przejść granicznych z Litwą.

"W związku z jednostronnym zamknięciem przez Litwę przejść granicznych na granicy białorusko-litewskiej, na Białorusi zgromadziło się ponad 1100 litewskich pojazdów ciężarowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo tych pojazdów, skoncentrowanych głównie na drogach dojazdowych do przejść granicznych Kamienny Łog i Beniakonie, strona białoruska podjęła decyzję o ich przeniesieniu na specjalnie wyznaczone parkingi w pobliżu przejścia granicznego Kotłowka" - czytamy w oświadczeniu białoruskiego resortu dyplomacji.

Jednocześnie ministerstwo zaznaczyło, że Białoruś "zastrzega sobie prawo do zastosowania wobec tych pojazdów wszelkich środków prawnych".

Rozmowy o korytarzu ewakuacyjnym. "Białoruś odmówiła"

Ponadto Białoruś informuje również, że "ze względów humanitarnych" kierowcy pojazdów mogą opuścić Białoruś i wrócić do domu, aż "strona litewska podejmie decyzję o pełnym otwarciu granicy".

Wcześniej Alaksandr Łukaszenka wydał dekret, w którym zakazał ruchu na terytorium Białorusi dla ciężarówek i ciągników zarejestrowanych na Litwie i w Polsce. Litewskie media podkreśliły, że to reakcja na decyzje o zamknięciu granicy z Białorusią. Litwa podjęła takie działania w odpowiedzi na kolejne incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych wlatujących w litewską przestrzeń powietrzną znad Białorusi.

W piątek doradca litewskiej premier Ignas Dobrovolskas poinformował media, że trwają starania o utworzenie korytarza ewakuacyjnego dla ciężarówek, które utknęły na Białorusi. Zwrócił jednak uwagę, że rozmowy są blokowane przez stronę białoruską.

