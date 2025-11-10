Empire State Building rozbłysnął bielą i czerwienią. Wyjątkowy gest USA

Gest Nowego Jorku ma stanowić symbol uznania dla polskiej historii i kultury, a także dla milionów Polaków mieszkających w Ameryce. Biało-czerwona iluminacja Empire State Building jest pierwszą w historii z okazji Święta Niepodległości.

Empire State Building to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. Zbudowany w 1931 roku, przez wiele lat był najwyższym wieżowcem globu. Położony w sercu Manhattanu, stanowi nie tylko atrakcję turystyczną, lecz także miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i symbolicznych.

Nowojorczycy uhonorowali polskie Święto Niepodległości. Empire State Building w biało-czerwonych barwach

Od 1976 roku gmach słynie z tradycji zmiennych iluminacji, które wyrażają wsparcie dla ważnych inicjatyw, świąt narodowych, wydarzeń sportowych czy kampanii społecznych. Dzięki nowoczesnemu systemowi LED na drapaczu chmur można tworzyć spektakularne pokazy świetlne widoczne z wielu zakątków miasta.

Obecność Roberta Lewandowskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu na świecie, nadało wydarzeniu szczególny charakter. Po niedzielnym hat-tricku w meczu Barcelony Lewandowski przybył na uroczystość specjalnie z Hiszpanii.

Nowojorska Polonia ma uczcić obchody Święta Niepodległości wydarzeniami zaplanowanymi m.in. w Konsulacie Generalnym RP oraz w Instytucie Piłsudskiego.

