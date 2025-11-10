Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. 18:52 czasu lokalnego (14:22 w Polsce) w pobliżu stacji metra Chandni Chowk.

Eksplozja samochodu doprowadziła do pożaru sześciu innych aut oraz trzech autoriksz. Oprócz ośmiu zgonów policja odnotowała również co najmniej 24 poszkodowanych. Trzy osoby są w stanie ciężkim.

Eksplozja w stolicy Indii. Służby postawione w stan gotowości

W związku z tragedią, w stolicy wprowadzono stan podwyższonego alarmu. Podobne rozwiązanie zastosowano również w Bombaju. Ranni zostali przewiezieni do szpitala Lok Nayak. Na miejscu trwa akcja straży pożarnej, w której uczestniczy siedem wozów strażackich.

Przyczyny wybuchu pozostają nieznane. Rzecznik policji w Delhi powiedział w rozmowie z agencją AP, że służby "badają przyczyny wybuchu". Policja została oddelegowana celem zapewnienia ochrony newralgicznym miejscom takim jak obiekty kultu religijnego.

Zwiększono również patrole i kontrole. Siły Bezpieczeństwa Granicznego (BSF) rozmieściły posiłki wzdłuż granicy indyjsko-nepalskiej. Na miejscu zdarzenia dochodzenie prowadzi oddział antyterrorystyczny. O sytuacji informowany ma być na bieżąco premier Narendra Modi.

"Czuliśmy się, jakbyśmy mieli umrzeć"

Jak podaje NDTV, samochód, który eksplodował, tuż przed wybuchem miał poruszać się wolno i zatrzymać się na czerwonym świetle.

- Usłyszeliśmy głośny dźwięk, okna zaczęły się trząść - relacjonował w rozmowie z NDTV jeden z okolicznych mieszkańców.

- Nigdy nie słyszałem tak głośnej eksplozji. Trzy razy upadłem. Czuliśmy się tak, jakbyśmy wszyscy mieli umrzeć. Kiedy zobaczyliśmy czyjąś rękę na drodze, byliśmy absolutnie zszokowani. Nie potrafię tego opisać słowami - mówił inny ze świadków, cytowany przez Times of India.

Według doniesień lokalnych mediów, pożar udało się opanować o godz. 19:29 czasu lokalnego (14:59 czasu polskiego).

Znajdujący się nieopodal miejsca zdarzenia Czerwony Fort to niezwykle zatłoczone miejsce, bardzo popularne wśród turystów.

