Bartosz Radziejewski z Wrocławia, który na co dzień jest związany z branżą bankową i zarządzaniem projektami w międzynarodowej firmie, zasiadł naprzeciw Huberta Urbańskiego z chłodną głową.

Do wielkiego finału uczestnik dotarł po dwóch odcinkach: w poprzednim zdążył zapewnić sobie gwarantowaną kwotę 50 tys. złotych, a w kolejnym wykorzystał rozważnie dostępne koła ratunkowe, by dotrzeć do ostatniego pytania.

Każdy jego ruch był przemyślany, a charakterystyczne, spokojne "zastanówmy się", wypowiadane przed udzieleniem odpowiedzi, stało się jego znakiem rozpoznawczym. W decydujących momentach mógł liczyć na wsparcie swojej narzeczonej Joanny, obecnej na widowni.

Bartosz Radziejewski wygrał w "Milionerach". Jak brzmiało pytanie za milion?

W trakcie gry uczestnik bezbłędnie odpowiadał na pytania z różnych dziedzin - od turystyki, przez genetykę i muzykę rozrywkową. Pytanie za milion złotych dotyczyło języka polskiego.

Gdy prowadzący ogłosił finałowe pytanie, w studiu zapanowała pełna cisza. Brzmiało ono następująco:

Zmysł sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali:

A - krwisty stek chateaubriand

B - selfie w piżamie

C - cytat z Kanta lub Einsteina

D - fotka z wakacji na Bali

Po dłuższej chwili namysłu i stopniowym eliminowaniu błędnych wariantów uczestnik zdecydował się na odpowiedź C - cytat z Kanta lub Einsteina.

Finałowa odpowiedź pana Bartosza okazała się strzałem w dziesiątkę. Hubert Urbański uśmiechnął się, a na ekranie pojawiła się suma - milion złotych. Publiczność zareagowała owacją, a prowadzący nie krył radości.

To dopiero drugi raz w nowej odsłonie programu, gdy padło pytanie o najwyższą stawkę. Poprzednio, 22 października, mierzył się z nim Adrian Macielak, który jednak postanowił nie ryzykować i zakończył grę z imponującą wygraną 500 tys. zł.

Teleturniej "Milionerzy" z Hubertem Urbańskim emitowany jest w Polsacie od poniedziałku do czwartku o 19:55. Pełen Przebieg rozgrywki z udziałem świeżo upieczonego milionera można obejrzeć w 40. i 41. odcinku programu.

