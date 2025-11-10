Antysemicki incydent w Watykanie? "Otrzymaliśmy zgłoszenie"

Portal swissinfo.ch informuje, że do zdarzenia miało dojść 29 października podczas papieskiej audiencji generalnej. Według relacji dwóch kobiet o żydowskich korzeniach, jeden ze strażników pełniących służbę na placu Świętego Piotra, miał je znieważyć używając obraźliwego określenia.

Jedna z zaangażowanych w sprawę kobiet - izraelska autorka Michal Govrin - cytowana przez portal relacjonowała, że podczas przechodzenia bocznym wejściem na plac Świętego Piotra, jeden z gwardzistów "syknął", po czym wykonał w ich kierunku gest splunięcia.

"Wewnętrzne postępowanie". Matteo Bruni odnosi się do medialnych doniesień

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni odniósł się do doniesień, potwierdzając, że Gwardia Szwajcarska otrzymała zgłoszenie dotyczące incydentu. "W zdarzeniu, które wydarzyło się przy jednym z wejść do Watykanu, dostrzeżono elementy mogące mieć charakter antysemicki" - czytamy w komunikacie.

Bruni wyjaśnił, że do nieporozumienia miało dojść przy okazji prośby o wykonanie zdjęcia w miejscu pełnienia służby przez strażników.

"Sprawa jest obecnie przedmiotem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, uruchomionego zgodnie z procedurami przewidzianymi w przypadkach zgłoszeń dotyczących członków Korpusu - wyjaśniono.

W komunikacie podkreślono, iż Papieska Gwardia Szwajcarska jest zaangażowana w pełnienie swojej misji z "poszanowaniem godności każdej osoby oraz podstawowych zasad równości i braku dyskryminacji". Postępowanie w tej sprawie jest tajne.

