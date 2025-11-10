Adam Andruszkiewicz w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie dr Wojciech Zawalski - ekspert medyczny Fundacji Dobry Rząd oraz były Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Szpitale przestają przyjmować pacjentów, brakuje pieniędzy. Pilne spotkanie ministrów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas / polsatnews.pl