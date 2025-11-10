Adam Andruszkiewicz w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W poniedziałkowy wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Romanowski porozmawia z Adamem Andruszkiewiczem, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.
Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie dr Wojciech Zawalski - ekspert medyczny Fundacji Dobry Rząd oraz były Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.
