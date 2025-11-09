Zderzenie pociągów pasażerskich na Słowacji. Wypadek nieopodal Bratysławy
W godzinach wieczornych na Słowacji doszło do zderzenia dwóch pociągów pasażerskich. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe. Jak informują lokalne media, nie jest znana dokładna liczba poszkodowanych.
Według wstępnych informacji, do zderzenia doszło o godz. 19:30. Pierwszy z pociągów był ekspresem z Koszyc do Bratysławy, drugi jechał z Bratysławy do Nitry. Przyczyny katastrofy nie są znane - poinformował zarząd słowackich kolei.
Wypadek miał miejsce między Bratysławą a miejscowością Pezinok, ok. 20 kilometrów od stolicy.
Jak przekazał portal AKTU News, powołując się na rzecznika słowackich kolei, rannych jest kilka osób.
Słowacki premier Robert Fico zaapelował w mediach społecznościowych o nierozsiewanie dezinformacji i powstrzymywanie się od "głupich wniosków, które nie mają podstaw".
