Zderzenie pociągów pasażerskich na Słowacji. Wypadek nieopodal Bratysławy

Świat

W godzinach wieczornych na Słowacji doszło do zderzenia dwóch pociągów pasażerskich. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe. Jak informują lokalne media, nie jest znana dokładna liczba poszkodowanych.

Widok zderzenia dwóch pociągów nocą, obok karetka pogotowia, fragment mapy Słowacji w tle.
x.com/NewsAktu / Maptiler.com
Na Słowacji doszło do zderzenia dwóch pociągów

Według wstępnych informacji, do zderzenia doszło o godz. 19:30. Pierwszy z pociągów był ekspresem z Koszyc do Bratysławy, drugi jechał z Bratysławy do Nitry. Przyczyny katastrofy nie są znane - poinformował zarząd słowackich kolei.

 

Wypadek miał miejsce między Bratysławą a miejscowością Pezinok, ok. 20 kilometrów od stolicy.

 

Jak przekazał portal AKTU News, powołując się na rzecznika słowackich kolei, rannych jest kilka osób. 

 

Słowacki premier Robert Fico zaapelował w mediach społecznościowych o nierozsiewanie dezinformacji i powstrzymywanie się od "głupich wniosków, które nie mają podstaw".

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

jp / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POCIĄGISŁOWACJAŚWIATWYPADEKZDERZENIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 