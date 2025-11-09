Według wstępnych informacji, do zderzenia doszło o godz. 19:30. Pierwszy z pociągów był ekspresem z Koszyc do Bratysławy, drugi jechał z Bratysławy do Nitry. Przyczyny katastrofy nie są znane - poinformował zarząd słowackich kolei.

Wypadek miał miejsce między Bratysławą a miejscowością Pezinok, ok. 20 kilometrów od stolicy.

Jak przekazał portal AKTU News, powołując się na rzecznika słowackich kolei, rannych jest kilka osób.

🇸🇰Krátce po půl osmé večer došlo v neděli na železniční trati mezi Pezinkem a Svätým Jurom k vážné nehodě dvou osobních vlaků. Podle informací Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a policie se srazily spoje Tatran 620 z Košic do Bratislavy a Rex 1814, který mířil z Bratislavy… pic.twitter.com/TZZDnzNVtw — AKTU.news (@NewsAktu) November 9, 2025

Słowacki premier Robert Fico zaapelował w mediach społecznościowych o nierozsiewanie dezinformacji i powstrzymywanie się od "głupich wniosków, które nie mają podstaw".

jp / mjo / polsatnews.pl