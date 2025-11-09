Wstrząsy na Pacyfiku. Japonia wydała ostrzeżenia przed tsunami

Japońskie władze wystosowały w niedzielę ostrzeżenie przed tsunami obowiązujące w prefekturze Iwate w północno-wschodniej części wyspy Honsiu. Zagrożenie tsunami ma związek z trzęsieniem ziemi na Pacyfiku w niedalekiej odległości od wybrzeża Japonii.

Japonia. Wydano ostrzeżenia przed tsunami

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że na wybrzeżu prefektury Iwate fale tsunami mogą sięgać jednego metra. Wstrząs, który spowodował ostrzeżenie przed tsunami, nastąpił w niedzielę krótko po godz. 17 miejscowego czasu na Pacyfiku, ok. 70 km od wybrzeży Japonii. Według wstępnych szacunków jego magnituda wynosiła 6,7.

Miasto Ofunato w prefekturze Iwate wydało polecenie ewakuacji dla nieco ponad sześciu tys. osób w 2 825 gospodarstwach domowych w nadmorskich obszarach miasta - donosi dziennik "The Japan Times".

ZOBACZ: Potężne wstrząsy w rejonie "pacyficznego pierścienia ognia". Są ofiary

Trzęsienie ziemi, które uderzyło o 17:03, było odczuwalne także na lądzie. Miało siłę 4 stopni w skali Richtera w mieście Morioka i miasteczku Yahaba w prefekturze Iwate, a także w miasteczku Wakuya w sąsiedniej prefekturze Miyagi.

Koleje Wschodniojapońskie poinformowały, że jeden z pociągów na krótko stracił zasilanie, a połączenia między stacjami Sendai i Shin-Aomori zostały zawieszone.

Japoński dziennik poinformował, że do godz. 18.20 miejscowego czasu nie odnotowano żadnych zniszczeń i nikt nie ucierpiał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni