Alerty RCB trafiły w niedzielę do mieszkańców powiatu żywieckiego. Stężenie pyłów zwieszonych PM10 wielokrotnie przekroczyło tam dopuszczalne normy. Nad Żywcem utrzymuje się smog, najbardziej niekorzystne warunki panują w centrum miasta.

Dopuszczalne stężenie PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny powietrza na dobę. Pomiary na żywieckim rynku wskazują, że w niedzielny poranek stężenie PM10 wyniosło 235 mikrogramy na metr sześcienny. Norma została przekroczona blisko pięciokrotnie.

ZOBACZ: Wielki eksperyment w stolicy Indii. Sieją chmury, by walczyć z toksyczną mgłą

Fatalne odczyty odnotowano w Żywcu także w kategorii pyłów zawieszonych PM 2.5. Na rynku ich stężenie utrzymuje się na poziomie 214 mikrogramów na metr sześcienny. Stanowi to ponad dziesięciokrotne przekroczenie normy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców powiatu żywieckiego, aby ci unikali aktywności na zewnątrz. Zalecane jest także ograniczenie wietrzenia mieszkań.

Smog na południu Polski. Stężenie pyłów wielokrotnie przekroczyło normę

Występowaniu smogu sprzyjają warunki atmosferyczne: wysokie ciśnienie i brak wiatru. Na zwiększenie stężenie pyłów zawieszonych wpływ ma również rozpoczęcie sezonu grzewczego. Do pieców trafiają niekiedy odpady, co tylko pogarsza sytuację.

ZOBACZ: Pogoda na 11 listopada. Sprawdź prognozy na Święto Niepodległości

U osób zdrowych tak wysokie stężenie pyłów - jak to w Żywcu - może spowodować uczucie drapania w gardle czy ból głowy. Znacznie poważniejsze konsekwencje zanieczyszczenia będą odczuwać osoby chore na serce czy mające problemy z drogami oddechowymi i astmatycy.

Pył zawieszony PM10 jest jednym ze składników smogu i zawiera substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Jego cząsteczki mogą zawierać m.in. związki siarki, azotu, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Spór o mural na stacji pogotowia ratunkowego. "Niemały skandal" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mol / polsatnews.pl