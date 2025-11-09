"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" [OGLĄDAJ]
Polska
Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w Polsacie, Polsat News, Polsatnews.pl i Interii. Początek o godz. 9:55.
Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Jarosław Urbaniak, poseł Koalicji Obywatelskiej,
- Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości,
- Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy,
- Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji,
- Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050,
- Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
