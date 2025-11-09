"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" [OGLĄDAJ]

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w Polsacie, Polsat News, Polsatnews.pl i Interii. Początek o godz. 9:55.

Bogdan Rymanowski siedzi w studiu telewizyjnym z tabletem w ręku, w tle panorama miasta.
Polsat News
Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

  • Jarosław Urbaniak, poseł Koalicji Obywatelskiej,
  • Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości,
  • Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy,
  • Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji,
  • Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050,
  • Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.

Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.

 

WIDEO: Wiceminister sprawiedliwości o potrzebie reformy sądownictwa. "To jest spuścizna"
red. / polsatnews.pl
