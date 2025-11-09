Już o 11:00 w Polsat News, tuż po "Śniadaniu Rymanowskiego", nowy odcinek programu "Polityczny WF z gościem" ze Sławomirem Mentzenem.

"Polityczny WF z gościem" w Polsat News ze Sławomirem Mentzenem

Polityk ostrzega, że Polska zmierza w kierunku bankructwa. Twierdzi też, że ani KO, ani PiS nie podejmują realnych działań, by temu zapobiec. Przedstawi osobiste spojrzenie na kwestie demograficzne, będzie przekonywał, że sukces osiągają osoby ciężko pracujące, podczas gdy zwolennicy work-life balance nie chcą zakładać rodzin.

W rozmowie nie zabraknie politycznych napięć. Sławomir Mentzen podzieli się nieoczywistą tezą dotyczącą partii Grzegorza Brauna, oceni także relacje Konfederacji z PiS-em i opowie o "wojnie", którą jego zdaniem, Jarosław Kaczyński miał rozpętać przeciw jego formacji. Prowadzący zapytają również, czy koalicja PiS-u z Konfederacją jest w ogóle możliwa, a jeśli tak - to na jakich warunkach.

