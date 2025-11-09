- Rosjanie zwiększyli natężenie ataków, zwiększyli swoją siłę uderzeniową, używają więcej broni balistycznej. Oznacza to dla nas konieczność wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, większych rezerw sprzętu oraz bardziej precyzyjnej i sprawnej pracy w regionach - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu wideo.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że obecnie w większości regionów prawie przez całą dobę pracują ekipy remontowe, energetycy i służby komunalne. Zełenski pochwalił pracowników Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy za ich sprawność i stwierdził, że tak powinna wyglądać praca wszystkich szczebli władzy.



- Urzędnicy przebywają w szczególnie dotkniętych uderzeniami regionach, zapewniając maksymalną operacyjność i pomoc ludziom - podkreślił prezydent.

Wcześniej wiceminister energetyki Ukrainy Artem Nekrasow oświadczył, że w nocy z piątku na sobotę Rosjanie przeprowadzili jeden z najcięższych ataków na ukraiński sektor energetyczny od początku wojny. Zaznaczył, że wróg zadał masowy cios rakietami balistycznymi, które są niezwykle trudne do zestrzelenia.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Uderzenie w sektor energetyczny

W nocy z piątku na sobotę armia rosyjska przeprowadziła kombinowany atak na obiekty infrastruktury krytycznej Ukrainy przy użyciu uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych oraz rakiet odpalanych z powietrza, lądu i morza. W sumie Rosja wykorzystała 503 środki ataku powietrznego – 45 rakiet, w tym 32 balistyczne i 458 dronów różnych typów, m.in. około 300 Shahedów.

Głównymi kierunkami ataku były obwody kijowski, dniepropietrowski i połtawski. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 415 celów powietrznych: 406 dronów i dziewięć rakiet. Odnotowano trafienia 26 rakiet i 52 dronów w 25 lokalizacjach.

"W Dnieprze Rosjanie uderzyli w budynek mieszkalny. Zginęły dwie kobiety, a 12 osób zostało rannych. Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar. W dziewięciopiętrowym budynku zniszczone zostały mieszkania na dwóch klatkach schodowych" - poinformowała premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

"Rosja ponownie z premedytacją zaatakowała infrastrukturę energetyczną. Uszkodzono kilka dużych obiektów energetycznych - w obwodach połtawskim, charkowskim i kijowskim. W obwodzie charkowskim zginęła jedna osoba" - zaznaczyła.

- Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Rozwoju wraz z administracjami obwodowymi i władzami lokalnymi koordynują pracę ekip remontowych, służb komunalnych i Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w celu przywrócenia usług niezbędnych do życia. Prace naprawcze trwają we wszystkich regionach - dodała Swyrydenko.

