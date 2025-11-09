Prognoza pogody na Sylwestra. Może pokrzyżować nasze plany

Myśli Polaków coraz częściej kierują się ku Bożemu Narodzeniu i… Sylwestrowi. Jak wynika z badań zrealizowanych na zlecenie BIG InfoMonitor, 63 proc. osób spędza ten czas w domu z rodziną. A na wyjazd albo zabawę w plenerze decyduje się łącznie 6 proc. populacji. To tej grupie szczególnie zależy na sprzyjających prognozach pogody. Czego możemy się spodziewać?

  • Grudzień 2025 według IMGW ma być zgodny z normą, ale modele ECMWF i CFSv2 sugerują cieplejszą aurę
  • Prognozy wskazują, że styczeń 2026 przyniesie temperatury w granicach normy wieloletniej
  • Spodziewane są opady powyżej średniej, co może skutkować obfitym i długo utrzymującym się śniegiem
  • Potencjalnie większe ilości śniegu spodziewane są w Koszalinie, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Krakowie, Łodzi i Zakopanem

Sylwester pod chmurką czy wyjazd na narty? W tym roku prognozy pogody mogą skutecznie pokrzyżować plany. Jeśli ktoś nastawił się na mróz i obfity biały puch, lepiej mieć w zanadrzu alternatywę. W tym roku aura może pokrzyżować plany. 

Pogoda długoterminowa. Tak zapowiada się grudzień 2025  

Od lat pogoda w grudniu okazuje się nieobliczalna. Czasami panuje wyjątkowo ciepła, iście wiosenna aura, a innym razem przychodzą kilkunastostopniowe mrozy i obfite śnieżyce. Jak będzie w tym roku? Prognozy długoterminowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają, że ostatni miesiąc tego roku będzie typowy dla normy wieloletniej 1991-2020. Zarówno opady, jak i temperatury mieścić się będą w granicach normy.

 

ZOBACZ: Pogoda na długi listopadowy weekend. Aura zmieni się nie do poznania

 

Zaskakujące jednak są prognozy Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) dla Europy, w tym Polski. Wstępne modele wskazują, że tegoroczny grudzień może przynieść wyższe temperatury - nawet o 1,5 do 2,5 st. powyżej normy z ostatnich lat. Również amerykański model CFSv2 sugeruje, że cały miesiąc będzie cieplejszy niż zwykle. 

 

Warto jednak mieć na uwadze, że długoterminowe prognozy pogody pokazują jedynie ogólne trendy i mogą się zmieniać, dlatego ostateczny scenariusz grudniowej aury wciąż pozostaje niewiadomą. 

Czy styczeń będzie mroźny? 

W styczniu 2026 roku należy spodziewać się temperatur w granicach norm wieloletnich dla tego miesiąca. Średnia dla lat 1991-2020 wynosiła 1,1 st. C poniżej zera. 

 

ZOBACZ: Ekspert IMGW nie ma wątpliwości. "Musimy się przyzwyczaić"

 

Z kolei opady IMGW prognozuje powyżej średniej wieloletniej. Przy zapowiadanej temperaturze, może to oznaczać, że spadnie sporo śniegu, który nie będzie szybko topniał. Dzięki temu planujący wyjazd w góry będą mogli szusować po stokach, a mieszkańcy nizin, skorzystają z zimowej aury. Największe prawdopodobieństwo powstania grubej warstwy białego puchu wystąpi w:

  • Koszalinie (38,2-58,2 mm z temperaturą od -0,6 st. do 1,5 st.)
  • Katowicach (34,7-44,4 mm z temperaturą od -1,9 st. do -0,2 st.)
  • Gorzowie Wielkopolskim (32,7-50,8 mm z temperaturą od -1,1 st. do 1,2 st.)
  • Zielonej Górze (32,5-53,5 mm z temperaturą od -0,8 st. do 1,1 st.)
  • Krakowie (30,8-40,1 mm z temperaturą od -1,8 st. do -0,4 st.)
  • Łodzi (30,3-39,5 mm z temperaturą od -1,7 st. do -0,2 st.)
  • Zakopanem (30,6-57,6 mm z temperaturą od -4,4 st. do -2,4 st.)

 

