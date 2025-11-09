Prognoza pogody na Sylwestra. Może pokrzyżować nasze plany

Sylwester pod chmurką czy wyjazd na narty? W tym roku prognozy pogody mogą skutecznie pokrzyżować plany. Jeśli ktoś nastawił się na mróz i obfity biały puch, lepiej mieć w zanadrzu alternatywę. W tym roku aura może pokrzyżować plany.

Pogoda długoterminowa. Tak zapowiada się grudzień 2025

Od lat pogoda w grudniu okazuje się nieobliczalna. Czasami panuje wyjątkowo ciepła, iście wiosenna aura, a innym razem przychodzą kilkunastostopniowe mrozy i obfite śnieżyce. Jak będzie w tym roku? Prognozy długoterminowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają, że ostatni miesiąc tego roku będzie typowy dla normy wieloletniej 1991-2020. Zarówno opady, jak i temperatury mieścić się będą w granicach normy.

Zaskakujące jednak są prognozy Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) dla Europy, w tym Polski. Wstępne modele wskazują, że tegoroczny grudzień może przynieść wyższe temperatury - nawet o 1,5 do 2,5 st. powyżej normy z ostatnich lat. Również amerykański model CFSv2 sugeruje, że cały miesiąc będzie cieplejszy niż zwykle.

Warto jednak mieć na uwadze, że długoterminowe prognozy pogody pokazują jedynie ogólne trendy i mogą się zmieniać, dlatego ostateczny scenariusz grudniowej aury wciąż pozostaje niewiadomą.

Czy styczeń będzie mroźny?

W styczniu 2026 roku należy spodziewać się temperatur w granicach norm wieloletnich dla tego miesiąca. Średnia dla lat 1991-2020 wynosiła 1,1 st. C poniżej zera.

Z kolei opady IMGW prognozuje powyżej średniej wieloletniej. Przy zapowiadanej temperaturze, może to oznaczać, że spadnie sporo śniegu, który nie będzie szybko topniał. Dzięki temu planujący wyjazd w góry będą mogli szusować po stokach, a mieszkańcy nizin, skorzystają z zimowej aury. Największe prawdopodobieństwo powstania grubej warstwy białego puchu wystąpi w:

Koszalinie (38,2-58,2 mm z temperaturą od -0,6 st. do 1,5 st.)

Katowicach (34,7-44,4 mm z temperaturą od -1,9 st. do -0,2 st.)

Gorzowie Wielkopolskim (32,7-50,8 mm z temperaturą od -1,1 st. do 1,2 st.)

Zielonej Górze (32,5-53,5 mm z temperaturą od -0,8 st. do 1,1 st.)

Krakowie (30,8-40,1 mm z temperaturą od -1,8 st. do -0,4 st.)

Łodzi (30,3-39,5 mm z temperaturą od -1,7 st. do -0,2 st.)

Zakopanem (30,6-57,6 mm z temperaturą od -4,4 st. do -2,4 st.)

