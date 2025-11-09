Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 8 rano w okolicach ul. Kapelanka w Krakowie. Przyczyną kontroli byłą zbyt duża prędkość, z jaką poruszał się pojazd.

- Kierujący nie zatrzymał się do kontroli, dlatego policjanci ruszyli w pościg, który zakończył się w Budzyniu - przekazał w Interii oficer prasowy małopolskiej policji asp. Bartosz Izdebski.

- W trakcie pościgu policjanci oddali strzały w kierunku pojazdu, w celu unieruchomienia samochodu - wyjaśnił policjant.

Kraków: Ścigany mężczyzna miał przy sobie środki odurzające

Policja potwierdziła, że pod koniec pościgu ścigany kierowca opuścił pojazd i zaczął uciekać na piechotę. Wówczas funkcjonariuszom udało się go ostatecznie zatrzymać.

- Posiadał przy sobie środki odurzające, stąd najprawdopodobniej próba ucieczki - przekazał asp. Izdebski.

Policja przebada zatrzymanego mężczyznę na obecność alkoholu lub środków odurzających we krwi. - Teraz będą prowadzone czynności w związku z tą ucieczką i przede wszystkim posiadaniem środków odurzających - poinformował rzecznik krakowskiej policji.

Przebieg interwencji i zasadność użycia broni palnej przez funkcjonariuszy zbada prokuratura.

