Pościg ulicami Krakowa. Padły strzały

Polska

W Krakowie policjanci oddali strzały w kierunku samochodu, który nie zatrzymał się na polecenie funkcjonariuszy do kontroli. Kierowcę udało się zatrzymać, miał przy sobie środki odurzające.

Fragment dachu białego samochodu policyjnego z niebieskim kogutem z napisem POLICJA
Andrzej Rembowski/Pixabay
Krakowsyc funkcjonariusze oddali strzały w kierunku kierowcy

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 8 rano w okolicach ul. Kapelanka w Krakowie. Przyczyną kontroli byłą zbyt duża prędkość, z jaką poruszał się pojazd. 

 

- Kierujący nie zatrzymał się do kontroli, dlatego policjanci ruszyli w pościg, który zakończył się w Budzyniu - przekazał w Interii oficer prasowy małopolskiej policji asp. Bartosz Izdebski.

 

- W trakcie pościgu policjanci oddali strzały w kierunku pojazdu, w celu unieruchomienia samochodu - wyjaśnił policjant.

Kraków: Ścigany mężczyzna miał przy sobie środki odurzające

Policja potwierdziła, że pod koniec pościgu ścigany kierowca opuścił pojazd i zaczął uciekać na piechotę. Wówczas funkcjonariuszom udało się go ostatecznie zatrzymać.

 

- Posiadał przy sobie środki odurzające, stąd najprawdopodobniej próba ucieczki - przekazał asp. Izdebski.

 

Policja przebada zatrzymanego mężczyznę na obecność alkoholu lub środków odurzających we krwi. - Teraz będą prowadzone czynności w związku z tą ucieczką i przede wszystkim posiadaniem środków odurzających - poinformował rzecznik krakowskiej policji.

 

Przebieg interwencji i zasadność użycia broni palnej przez funkcjonariuszy zbada prokuratura.

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KRAKÓWPOLICJAPOLSKA

