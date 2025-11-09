Najlepsze tiramisu nie jest z Włoch. Niespodzianka na mistrzostwach świata

Najlepsze tiramisu jest japońskie - ogłosiły włoskie media podsumowując rezultat mistrzostw, zorganizowanych przez Międzynarodową Federację Cukiernictwa, Wyrobu Lodów i Czekolady (Fipgc).

ZOBACZ: Głosowanie wśród cukierków i lodów. Lokal w Czerwonaku znów zaskoczył

Autorką mistrzowskiego tiramisu jest 29-letnia Aya Okada z Ishikawy. Wykonała ona deser w kształcie fortepianu, a dodała do niego konserwowane, słodzone czereśnie i wiśnie.

Mistrzostwa świata tiramisu. Włoszka na drugim miejscu

Zdobywczyni srebrnego medalu to Milena Russo z rejonu Mesyny na Sycylii. Swój przysmak nazwała "Amor Misu", a stworzyła go z róży, kawy, malin i czerwonego pieprzu, które dodała do biszkoptów o smaku rozmarynu i cytryny.

Trzecie miejsce zajął Marokańczyk Simon Loutid, który zaproponował deser o nazwie ''Dziecięca nostalgia''. Użył do niego aromatu wanilii i kwiatów hibiskusa.

W mistrzostwach uczestniczyli także cukiernicy z Francji, Australii, Japonii, Meksyku, Chin, Peru, Senegalu i Kolumbii. Każdy musiał przygotować oryginalną wersję tiramisu oraz swoją autorską.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni