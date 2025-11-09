Decyzja o powołaniu specjalnego wysłannika USA na Białoruś ogłoszona została przez Donalda Trumpa na portalu społecznościowych Truth Social.

"Z przyjemnoscią ogłaszam, że John Cole został nominowany na stanowisko Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś. Udało mu się już doprowadzić do uwolnienia 100 zakładników i obecnie pracuje nad uwolnieniem kolejnych 50" - napisał.

"Pragnę z góry podziękować szanownemu prezydentowi Białorusi, Alaksandrowi Łukaszence za rozważenie uwolnienia tych osób" - dodał.

Relacje USA - Białoruś. Trump znosi sankcje

Informacja o nominacji specjalnego wysłannika USA na Białoruś to kolejny ruch Donalda Trumpa w kierunku regulacji stosunków z Alaksandrem Łukaszenką.

Kilka dni wcześniej media informowały, że amerykański resort finansów zdecydował o zniesieniu sankcji, które ograniczały działanie białoruskich linii lotniczych Bieławia oraz samolotów wykorzystywanych przez rodzinę mińskiego satrapy.

Jak wyjaśniono, decyzja jest realizacją porozumienia zawartego pomiędzy USA i Białorusią, które ogłoszone zostało we wrześniu.

