W opublikowanym w październiku sondażu 48 proc. Polaków popiera dalsze przyjmowanie ukraińskich uchodźców, a 50 proc. uważa, że pomoc, jaką polskie państwo oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest zbyt duża.

Zmiana nastrojów społecznych. Coraz mniej Polaków chce przyjmowania uchodźców

Według raportu CBOS "Polacy o pomocy uchodźcom z Ukrainy i dalszych losach wojny", w ostatnich miesiącach stosunek Polaków do przyjmowania ukraińskich uchodźców kolejny raz się zmienił, co wpisuje się w trend obserwowany z krótkimi przerwami od połowy 2023 r.

Dane zbierane w tej kwestii są przez CBOS zbierane od początku rosyjskiej aneksji Krymu i w październikowym sondażu poparcie dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy jest w tym przedziale czasowym najniższe (48 proc.), a głosów sprzeciwu - najwyższe (45 proc.).

Polska policja poinformowała, że ​​w 2024 roku w Polsce odnotowano 651 przypadków przestępstw popełnionych na obywatelach Ukrainy z powodu ich narodowości, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku – 477.

Bloomberg: sprawa ukraińska osią walki o władzę

Bloomberg opisał jedną z sytuacji w warszawskim tramwaju, gdy Polak obrażał w swoim ojczystym języku dr Oleksandrę Iwaniuk, Ukrainkę mieszkającą od lat w Polsce. Zdaniem portalu, taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia w pierwszych miesiącach putinowskiej inwazji w 2022 roku, gdy miliony Ukraińców uciekły do Polski w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

"Pęknięcia w tej solidarności stają się teraz coraz bardziej widoczne, a sprzeciw wobec wspierania Ukrainy staje się centralnym punktem walki o władzę na szczytach polskiej polityki" - pisze Bloomberg i dodaje, że w pierwszych tygodniach po agresji Rosji na Ukrainę, chęć do przyjmowania uchodźców deklarowało 94 proc. Polaków.

Amerykańska agencja prasowa odnosi się do zwycięstwa w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, który jest reprezentantem opozycyjnego wobec rządu środowiska politycznego. Kilka jego decyzji zmieniało dotychczasową politykę państwa wobec ukraińskich uchodźców. Było to m.in. zawetowanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, na podstawie której przyznawano świadczenie "800 plus". Prezydent argumentował, że "800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce".

Rosyjska propaganda pisze o "ideologii neonazistowskiej" i grozi "masakrą"

Przypomniano także o wyrażanym przez głowę państwa sprzeciwie wobec planów dołączenia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, a - zdaniem Bloomberga - rząd Donalda Tuska "skupia się na realpolitik obrony Polski" poprzez wydatki na obronność. Polska wydaje na ten cel więcej niż jakikolwiek inny członek NATO w stosunku do wielkości gospodarki kraju.

Zmianę nastawienia Polaków do Ukraińców wykorzystuje rosyjska propaganda. Cytowany przez propagandowy serwis news.ru politolog Władimir Skachko zapowiada, że "jeśli wybuchnie konflikt, będzie to masakra Ukraińców dokonana przez Polaków. Jest to zupełnie możliwe, ponieważ wrogość Polaków wobec Ukraińców powoli, ale nieuchronnie przeradza się we wrogość i nienawiść. A kiedy takie uczucia staną się dominujące, masakra jest bliska".

Dodał też, że jego zdaniem znaczna część Ukraińców przebywających w Polsce jest "zarażona ideologią neonazistowską", odnosząc te oskarżenia do stosunku wielu z nich do Stepana Bandery.

