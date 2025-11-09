Deszczowo i mgliście. Ostrzeżenia dla połowy Polski

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla dziewięciu województw. Widzialność spadnie poniżej 200 m. W ciągu dnia prognozowany jest deszcz. Po ustaniu opadów, nocą ponownie mogą pojawić się mgły. Szczególnie jedno województwo ma być narażone na trudne warunki.

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą i deszczem na terenie Polski

Według Instytutu meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielny poranek nadal utrzymają się ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą w dziewięciu województwach. Na ich obszarze widzialność będzie wynosiła poniżej 200 m. W ciągu dnia prognozowany jest deszcz.

 

W zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na północy lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, w południowej części świętokrzyskiego i na wschodzie śląskiego oraz w województwach: zachodnio-pomorskim, pomorskim oraz małopolskim w niedzielę rano będą się utrzymywały ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą.

 

W ich zasięgu widzialność na tych terenach może wynosić poniżej 200 m. Alerty będą obowiązywały w niedzielny poranek, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 70 proc. na północy kraju i 80 proc. dla południowych województw objętych ostrzeżeniem.

Prognoza pogody. Pochmurnie i mgliście

Wcześniej synoptyk Grażyna Dąbrowska informowała o występowaniu w nocy z soboty na niedzielę całkowitego zachmurzenia w całym kraju. Najtrudniejsze warunki mogły mieć miejsce na Pomorzu, gdzie prognozowano utrzymywanie się najgęstszych mgieł najdłużej.

 

- W niedzielę również będzie pochmurno. Słabe opady deszczu wystąpią na wschodnie i południu kraju - zapowiedziała Dąbrowska, dodając, że kolejnej nocy tam, gdzie opady ustaną, ponownie utworzą się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

 

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 

 

