"Minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o koordynację działań oraz rozmieszczenie sił i środków, które mają zagwarantować spokojny przebieg zgromadzeń i uroczystości 11 listopada" - przekazało MSWiA. Wprowadzony zostanie drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP).

"Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu" - przekazało w oświadczeniu MSWiA.

11 listopada obowiązywać będzie całkowity zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Policja będzie też prowadzić kontrole pod kątem przenoszenia broni białej i środków pirotechnicznych.

Święto Niepodległości w Warszawie. Zakaz lotów dronami i ograniczenia na Wiśle

Warszawska policja przekazała, że 11 listopada obowiązywać będzie całkowity zakaz latania dronami.

"Zakazu obejmuje wysokość pionową od poziomu gruntu do 305 metrów oraz tworzy okrąg o promieniu 3500 metrów, gdzie jako środek okręgu wyznaczono Skwer Kahla w Warszawie" - poinformowały służby.

Strefa wyłączona od północy będzie ograniczona skrzyżowaniem ulic Odrowąża i Ronda Żaba, od południa skrzyżowaniem Belwederskiej z Gagarina, od zachodu Al. Solidarności i Okopowej, a od wschodu budynkiem przy ul. Grochowskiej 234/240.

Policja ostrzega, że za niezastosowanie się do zakazu grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Odpowiedzialność karna grozi nawet w sytuacji nieumyślnego naruszenia.

Ograniczenia wystąpią także na Wiśle. "W dniu 11 listopada 2025 roku w godzinach 14:00 – 21:00 droga wodna Wisły zostanie zamknięta na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie" - przekazał Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie.

