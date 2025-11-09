Atak na policjantkę pod Poznaniem. Padły strzały, napastnik nie żyje

Polska

39-letni mężczyzna, w trakcie interwencji, zaatakował nożem policjantkę. Kobieta została dźgnięta w głowę i klatkę piersiową. Napastnik został zastrzelony.

Tył radiowozu policyjnego z zapalonym niebieskim kogutem świetlnym w nocy.
Policja interweniowała w Pobiedziskach po agresywnym ataku na funkcjonariuszkę

Do tragicznych wydarzeń doszło w podpoznańskich Pobiedziskach (woj. wielkopolskie). Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z domów jednorodzinnych.

 

Z relacji wzywających pomoc wynikało, że do budynku przyszedł znajomy młodej kobiety, który był agresywny.

Pobiedziska. Atak na policjantkę, napastnik nie żyje

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zostali zaatakowani przez 39-latka. Mężczyzna użył wobec nich noża.

 

- Napastnik dźgnął interweniującą policjantkę w głowę. Dźgną ją również w klatkę piersiową. Ochroniła ją kamizelka kuloodporna - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

 

ZOBACZ: Śmierć na biwaku. Nie żyje 30-letni policjant ze Śląska

 

W momencie ataku drugi policjant zmuszony był użyć broni służbowej. Postrzelił agresora, który zginął na miejscu.

 

Ranna funkcjonariuszka trafiła do szpitala. Jak przekazano, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl / PAP
POBIEDZISKAPOLICJAPOLSKAPOZNAŃ

