Do tragicznych wydarzeń doszło w podpoznańskich Pobiedziskach (woj. wielkopolskie). Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z domów jednorodzinnych.

Z relacji wzywających pomoc wynikało, że do budynku przyszedł znajomy młodej kobiety, który był agresywny.

Pobiedziska. Atak na policjantkę, napastnik nie żyje

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zostali zaatakowani przez 39-latka. Mężczyzna użył wobec nich noża.

- Napastnik dźgnął interweniującą policjantkę w głowę. Dźgną ją również w klatkę piersiową. Ochroniła ją kamizelka kuloodporna - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

W momencie ataku drugi policjant zmuszony był użyć broni służbowej. Postrzelił agresora, który zginął na miejscu.

Ranna funkcjonariuszka trafiła do szpitala. Jak przekazano, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

