Dotychczas ZUS prowadził dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich - sprawdzał, czy lekarz prawidłowo orzekł niezdolność do pracy oraz czy ubezpieczony właściwie wykorzystuje zwolnienie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł wstrzymać wypłatę zasiłku lub zażądać jego zwrotu. Celem takich działań jest ograniczenie nadużyć, które generują wysokie koszty systemowe.

"W pierwszym półroczu 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odzyskał 150,5 mln zł dzięki kontrolom zwolnień lekarskich" - informuje ZUS.

Kontrole L4. Na co pozwalają przepisy?

"Zasiłek chorobowy przysługuje Ci, jeśli stałeś się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia chorobowego, również za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, która przypada po ustaniu ubezpieczenia" - przypomina ZUS.

Oznacza to, że nawet po zakończeniu zatrudnienia, pracownik może uzyskać zasiłek chorobowy, jeśli spełni odpowiednie warunki, tzn. choroba rozpoczęła się w trakcie zatrudnienia lub w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia, wyjąwszy choroby zakaźne, dla których ten czas jest wydłużony do 30 dni.

ZUS jest uprawniony do oceny prawidłowości stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników oraz weryfikacji prawidłowego wykorzystania L4. Z kolei pracodawcy, zwłaszcza zatrudniający powyżej 20 osób, mogą przeprowadzać własne kontrole pracowników na zwolnieniu lekarskim.

Zakres zapowiadanych zmian przez ZUS

Od nowego roku urzędnicy uzyskają większe uprawnienia. Najistotniejszą nowością jest zapowiadane rozszerzenie zakresu działań kontrolnych:

Kontrola zwolnień będzie dotyczyć także okresu po ustaniu tytułu ubezpieczenia - osoba, która była ubezpieczona i zakończyła zatrudnienie, ale pozostaje nadal na zwolnieniu lekarskim, może zostać skontrolowana ZUS zwiększa skalę kontroli, a także odzyskiwania świadczeń lub ich wstrzymywania - w pierwszym tylko półroczu 2025 roku, ZUS obniżył świadczenia po ustaniu zatrudnienia o 128,3 mln zł (dla porównania, w 2024 roku w analogicznym okresie była to suma 117,5 mln zł) Zmiana zasady zawiadamiania o kontroli - jak informuje Gazeta Prawna, pojawi się możliwość zgłoszenia L4 elektronicznie lub telefonicznie, a nagranie rozmowy, za zgodą pracownika, będzie mieć moc prawną Objęcie kontrolą również dużych przedsiębiorstw (płatników składek), które samodzielnie wypłacają zasiłki chorobowe - ZUS będzie skupiał się nie tylko na ubezpieczonych-pracownikach, ale także na firmach-płatnikach

