Flaga Polski jest jednym z najważniejszych znaków tożsamości narodowej i zgodnie z prawem powinna być traktowana z godnością oraz szacunkiem.

Wszystkie symbole państwowe Rzeczypospolitej Polskiej podlegają szczególnej ochronie prawnej. Choć nie istnieje obowiązek wywieszania biało-czerwonej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, wielu Polaków to robi.

Flaga składa się z dwóch poziomych pasów o równej szerokości – białego na górze i czerwonego na dole – w proporcjach 5:8. Na terenie Polski flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.

Święto Niepodległości 11 listopada. Na co zwracać uwagę przy wywieszaniu flagi?

Podczas wywieszania flagi Polski trzeba pamiętać o właściwym sposobie jej eksponowania. Flaga powinna być czysta, wyprasowana i w dobrym stanie technicznym. Nie może być podarta, zabrudzona, wyblakła ani posiadać jakichkolwiek dodatkowych napisów lub symboli. Niedopuszczalne jest również, by dotykała ziemi.

Niezastosowanie się do zasad dotyczących wywieszania flagi może zostać uznane za jej znieważenie.

Zgodnie z Kodeksem karnym - art. 137 - oraz Kodeksem wykroczeń - art. 49 - osoby dopuszczające się takiego czynu mogą zostać ukarane grzywną, aresztem lub ograniczeniem wolności. Mandat za znieważenie symboli narodowych wynosi od 20 do 5000 zł, choć w poważniejszych przypadkach grozić może nawet kara ograniczenia wolności - prace społeczne.

Jeśli flaga ulegnie zniszczeniu, nie należy jej wyrzucać do śmieci. Trzeba ją rozdzielić na części lub spalić w miejscu niepublicznym. W niektórych urzędach znajdują się specjalne pojemniki przeznaczone do składania zużytych flag.

