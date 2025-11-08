Wyniki Lotto na 8 listopada 2025 roku. Sprawdź, czy wygrałeś
W sobotę, 8 listopada 2025 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada. Kumulacja Lotto na najbliższe losowanie wynosi aż dwadzieścia pięć milionów złotych.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 8 listopada 2025 roku, to:
20, 7, 35, 10, 39, 30
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwadzieścia pięć milionów złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 11 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 8 listopada 2025 roku, to:
45, 33, 20, 48, 28, 23
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.
W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 28 października 2025 roku w Suwałkach.
Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 11 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 8 listopada 2025 roku, to:
19, 37, 6, 34, 32
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.
Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.
Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 9 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 8 listopada 2025 roku, to:
Losowanie o 14:00: 70, 41, 9, 65, 77, 14, 64, 40, 69, 42, 49, 48, 50, 71, 21, 73, 20, 39, 43, 24 (Plus: 24)
Losowanie o 22:00: 66, 78, 70, 51, 22, 37, 62, 20, 69, 8, 3, 38, 64, 71, 42, 7, 32, 19, 73, 31 (Plus: 31)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.
Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 7 listopada 2025 roku, to:
Liczby główne: 13, 19, 22, 35, 40
Euronumery: 2, 8
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 45 milionów.
Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.
Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 11 listopada 2025 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 8 listopada 2025 roku, to:
Losowanie o 14:00: 1, 11, 3, 14, 16, 24, 22, 7, 12, 19, 18, 15
Losowanie o 22:00: 15, 6, 18, 1, 2, 17, 12, 13, 16, 3, 22, 14
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.
Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 3 listopada 2025 roku w Oławie.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 8 listopada 2025 roku, to:
11, 32, 34, 10, 19 oraz 3
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat.
Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.
Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 9 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 8 listopada 2025 roku, to:
30, 8, 33, 25, 24 oraz 4
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.
Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.
Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 9 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
