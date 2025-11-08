Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow potwierdził, że Władimir Putin polecił podległym sobie służbom przygotowania do przeprowadzenia prób nuklearnych. Jak przekonuje Kreml, to odpowiedź na działania Stanów Zjednoczonych i zapowiedzi Donalda Trumpa.

Jak informują rosyjskie media, kwestia przygotowań do realizacji testów nuklearnych padła w trakcie spotkania Władimira Putina z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

- Jeżeli Stany Zjednoczone lub inne państwa będące stronami odpowiedniego traktatu przeprowadzą takie testy, to Rosja również będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe - mówił kremlowski przywódca.

ZOBACZ: Nowa broń w rękach Kremla. Władimir Putin ogłasza "przełom" i ostrzega NATO

- W związku z tym polecam Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej, służbom specjalnym i właściwym agencjom cywilnym podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zebrania dodatkowych informacji na ten temat (…) i przedłożenia uzgodnionych propozycji dotyczących ewentualnego podjęcia prac nad przygotowaniem do testów broni jądrowej - dodał.

Rosja. Siergiej Ławrow o przygotowaniach testów nuklearnych

Po kilkudziesięciu godzinach od spotkania głos w sprawie przygotowań do testów nuklearnych zabrał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Polityk potwierdził, że instrukcja wydana przez Władimira Putina "została przyjęta do realizacji" i trwają już prace nad realizacją.

- Społeczeństwo zostanie poinformowane o wynikach - podkreślił Ławrow.

ZOBACZ: Putin reaguje na słowa Nawrockiego. "Polska popełniła wiele błędów"

Jednocześnie dyplomata podkreślił, że do tej pory Waszyngton nie wyjaśnił Moskwie, faktycznego znaczenia słów prezydenta USA ws. testów nuklearnych.

- Nie jest jasne czy chodziło o testowanie nośników broni jądrowej, czy o przeprowadzenie tzw. testu "niepewności" (…) A może Donald Trump faktycznie mówił o zamiarze Waszyngtonu wznowienia pełnoskalowych prób jądrowych. Upublicznione komentarze przedstawicieli Waszyngtonu wskazują raczej na brak wspólnego zrozumienia, co miał na myśli Donald Trump - podsumował minister spraw zagranicznych Rosji.

