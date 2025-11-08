Władimir Putin wydał rozkaz ws. testów nuklearnych. "Przyjęte do realizacji"
Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow potwierdził, że Władimir Putin polecił podległym sobie służbom przygotowania do przeprowadzenia prób nuklearnych. Jak przekonuje Kreml, to odpowiedź na działania Stanów Zjednoczonych i zapowiedzi Donalda Trumpa.
Jak informują rosyjskie media, kwestia przygotowań do realizacji testów nuklearnych padła w trakcie spotkania Władimira Putina z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
- Jeżeli Stany Zjednoczone lub inne państwa będące stronami odpowiedniego traktatu przeprowadzą takie testy, to Rosja również będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe - mówił kremlowski przywódca.
- W związku z tym polecam Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej, służbom specjalnym i właściwym agencjom cywilnym podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zebrania dodatkowych informacji na ten temat (…) i przedłożenia uzgodnionych propozycji dotyczących ewentualnego podjęcia prac nad przygotowaniem do testów broni jądrowej - dodał.
Rosja. Siergiej Ławrow o przygotowaniach testów nuklearnych
Po kilkudziesięciu godzinach od spotkania głos w sprawie przygotowań do testów nuklearnych zabrał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.
Polityk potwierdził, że instrukcja wydana przez Władimira Putina "została przyjęta do realizacji" i trwają już prace nad realizacją.
- Społeczeństwo zostanie poinformowane o wynikach - podkreślił Ławrow.
Jednocześnie dyplomata podkreślił, że do tej pory Waszyngton nie wyjaśnił Moskwie, faktycznego znaczenia słów prezydenta USA ws. testów nuklearnych.
- Nie jest jasne czy chodziło o testowanie nośników broni jądrowej, czy o przeprowadzenie tzw. testu "niepewności" (…) A może Donald Trump faktycznie mówił o zamiarze Waszyngtonu wznowienia pełnoskalowych prób jądrowych. Upublicznione komentarze przedstawicieli Waszyngtonu wskazują raczej na brak wspólnego zrozumienia, co miał na myśli Donald Trump - podsumował minister spraw zagranicznych Rosji.
