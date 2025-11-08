Victor Orban otrzymał wsparcie od Donalda Trumpa. W tle sankcje na rosyjską ropę
Węgry nie zostały "bezterminowo" wyłączone z sankcji USA na Rosję, jak przekazał wcześniej premier Viktor Orban. Prezydent Donald Trump zniósł restrykcje tylko na rok, by wesprzeć premiera Węgier przed wyborami. Takie informacje otrzymał portal BBC od przedstawiciela Białego Domu. Portal Euronews nazwał to "politycznym zwycięstwem Orbana". Jak dodano "niskie ceny mogą być decydując w kampanii".
Wbrew deklaracjom premiera Viktora Orbana Węgry nie zostały "bezterminowo" wyłączone z sankcji USA na Rosję. Prezydent Donald Trump zniósł te restrykcje tylko na rok. Zrobił to, by wesprzeć Orbana przed wyborami - przekazało BBC.
Z kolei w piątek nie tylko węgierski premier mówił, że zwolnienie z amerykańskich sankcji jest bezterminowe, ale też Szijjarto napisał w serwisie X, że jest to "wyłączenie nieograniczone z sankcji na rosyjską ropę i gaz".
Informacje tę sprawdził portal BBC. Jak się okazało przedstawiciel Białego Domu wyjaśnił, że USA zawieszają restrykcje tylko na rok.
Z kolei Euronews zaznacza, że jest to "polityczne zwycięstwo dla Orbana, który zmierza do kwietniowych wyborów w sytuacji, gdy gospodarka Węgier jest w tarapatach. Niskie ceny energii mogą być decydującym czynnikiem podczas kampanii".
Szijjarto napisał jednak w sobotę po południu na Facebooku: "Premier wyraził się jasno. Uzgodnił z prezydentem USA, że otrzymamy bezterminowe zwolnienie z sankcji".
Orban powiedział w piątek, że dzięki zapewnieniu całkowitego zwolnienia z sankcji na źródła energii bez żadnych limitów ani ograniczeń czasowych udało mu się "ochronić obniżki cen usług komunalnych. Węgry nadal mają najniższe koszty energii w Europie".
Premier zapowiedział też, że na Węgry trafią kolejne inwestycje z USA, a ponadto oba kraje podpisały umowę o współpracy przemysłu wojskowego i kosmicznego, która zapewni Węgrom dostęp do najnowocześniejszej broni.
Rząd Węgier ogłosił zamiar zakupu amerykańskiego sprzętu obronnego o wartości 700 mln dolarów – podano w komunikacie Departamentu Stanu.
Obecny w składzie węgierskiej delegacji minister spraw zagranicznych ogłosił na Facebooku podpisanie z USA międzyrządowej umowy nuklearnej, dotyczącej zakupu i składowania amerykańskiego paliwa jądrowego.
Zgodnie z nią po raz pierwszy w historii kraju na Węgry ma trafić amerykańskie paliwo jądrowe, kupowane obecnie od Rosji, a także technologia składowania zużytego paliwa w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks. Umowa obejmie też współpracę w zakresie małych reaktorów modułowych. Jej wartość szacuje się na 114 mln dolarów.
Rosyjski państwowy koncern Rosatom buduje w Paksu dwa nowe bloki jądrowe o mocy 1200 MW każdy. Węgry zobowiązały się też do zakupu amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Wartość kontraktów ma wynieść około 600 mln dolarów - podał departament stanu USA.
