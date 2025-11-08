Szef Pentagonu ostrzega. Porównał obecną sytuację do tej sprzed wybuchu II wojny światowej
Szef Pentagonu Pete Hegseth porównał obecną sytuację na świecie do tej tuż przed wybuchem II wojny światowej. Polityk wezwał do przestawienia systemu zamówień obronnych USA na "tory wojenne". - Nasze siły zbrojne potrzebują wszystkich możliwości, aby powstrzymać agresję - podkreślił Hegseth dodając, że wrogowie nie siedzą bezczynnie.
Szef Pentagonu Pete Hegseth w przemówieniu przed szefami firm z branży przemysłu obronnego, starszymi oficerami i przedstawicielami Kongresu porównał obecną sytuację na świecie do roku 1939, kiedy wybuchła II wojna światowa.
Słowa te padły podczas wystąpienia w Akademii Marynarki Wojennej Fort McNair w Waszyngtonie, z kolei nagranie opublikowano na kanale YouTube Forbes Breaking News.
Według Hegseth Stany Zjednoczone muszą przestawić cały system zamówień obronnych na "tory wojenne" i być gotowe do "powstrzymania przeciwnika" oraz odpowiedzi na wszelkie zagrożenia zewnętrzne.
- Nasze siły zbrojne potrzebują wszystkich możliwości, aby powstrzymać wszelką agresję. A jeśli zajdzie taka potrzeba, do zdecydowanego pokonania każdego wroga, który odważy się rzucić wyzwanie Ameryce. To tak, jak w 1939 roku (przed rozpoczęciem II wojny światowej - red.) lub, mam nadzieję, jak w 1981 roku (w szczytowym momencie zimnej wojny między Zachodem a ZSRR - red.) - powiedział szef Pentagonu.
- To czas, w którym trzeba działać szybko. Wrogowie się przegrupowują, zagrożenia rosną. Czujecie to. Ja to czuję - zaznaczył Hegseth.
Zdaniem polityka, jeśli USA chcą "zapobiec wojnie i jej uniknąć', muszą przygotować się już teraz. - Nasi przeciwnicy nie siedzą bezczynnie. Działają szybko. Opracowują i wdrażają nowe technologie w tempie, które powinno otrzeźwić każdego Amerykanina, zwłaszcza tych, którzy pracują w Pentagonie lub przedsiębiorstwach zbrojeniowych - zaznaczył.
- Ich ambicje i zamiary są ambitne, ich działania mówią same za siebie. I, szczerze mówiąc, jesteśmy zbyt powolni, by na nie zareagować - ocenił Hegseth.
Wcześniej dowódca Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych generał Eric Smith w przemówieniu wezwał swoich podwładnych, aby "przygotowali się na nową bitwę, która jest już bliska".
