Szef Pentagonu Pete Hegseth w przemówieniu przed szefami firm z branży przemysłu obronnego, starszymi oficerami i przedstawicielami Kongresu porównał obecną sytuację na świecie do roku 1939, kiedy wybuchła II wojna światowa.

Słowa te padły podczas wystąpienia w Akademii Marynarki Wojennej Fort McNair w Waszyngtonie, z kolei nagranie opublikowano na kanale YouTube Forbes Breaking News.

Według Hegseth Stany Zjednoczone muszą przestawić cały system zamówień obronnych na "tory wojenne" i być gotowe do "powstrzymania przeciwnika" oraz odpowiedzi na wszelkie zagrożenia zewnętrzne.

Szef Pentagonu ostrzega. Porównał obecną sytuację do tej z 1939 roku

- Nasze siły zbrojne potrzebują wszystkich możliwości, aby powstrzymać wszelką agresję. A jeśli zajdzie taka potrzeba, do zdecydowanego pokonania każdego wroga, który odważy się rzucić wyzwanie Ameryce. To tak, jak w 1939 roku (przed rozpoczęciem II wojny światowej - red.) lub, mam nadzieję, jak w 1981 roku (w szczytowym momencie zimnej wojny między Zachodem a ZSRR - red.) - powiedział szef Pentagonu.

- To czas, w którym trzeba działać szybko. Wrogowie się przegrupowują, zagrożenia rosną. Czujecie to. Ja to czuję - zaznaczył Hegseth.

Zdaniem polityka, jeśli USA chcą "zapobiec wojnie i jej uniknąć', muszą przygotować się już teraz. - Nasi przeciwnicy nie siedzą bezczynnie. Działają szybko. Opracowują i wdrażają nowe technologie w tempie, które powinno otrzeźwić każdego Amerykanina, zwłaszcza tych, którzy pracują w Pentagonie lub przedsiębiorstwach zbrojeniowych - zaznaczył.

- Ich ambicje i zamiary są ambitne, ich działania mówią same za siebie. I, szczerze mówiąc, jesteśmy zbyt powolni, by na nie zareagować - ocenił Hegseth.

Wcześniej dowódca Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych generał Eric Smith w przemówieniu wezwał swoich podwładnych, aby "przygotowali się na nową bitwę, która jest już bliska".

