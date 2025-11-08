Prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że weźmie udział w zaplanowanym na 11 listopada Marszu Niepodległości. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest "Jeden naród, silna Polska".

Marsz Niepodległości. Deklaracja prezydenta: Do zobaczenia

- Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci z biało-czerwoną w rękach świętować niepodległość oraz świętować swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami - powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Udział głowy państwa w takim wydarzeniu wymaga koordynacji działań służb państwa jak i organizatorów wydarzenia. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz zapewnia, że obie strony ze sobą współpracują.

- Jesteśmy w kontakcie. Wiem, że nasze służby jak i organizatorzy tego oddolnego marszu są ze sobą w kontakcie i myślę, że marsz będzie przebiegał bardzo dobrze, mam taką nadzieję. Myślę, że wszyscy jesteśmy spokojni. Sam pan prezydent także jest spokojny o to, że jego udział w tym marszu będzie świętem, a nie przyczynkiem do jakichkolwiek prowokacji czy sytuacji negatywnych. O to się nie martwimy, mamy nadzieję, że polskie służby, jak i organizatorzy staną na wysokości zadania. W to głęboko wierzymy - powiedział Andruszkiewicz w Polsat News.

- To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę. Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia - przekazał prezydent.

Nawrocki przemówi w trakcie Marszu Niepodległości? "Takiego planu nie ma"

Rodzi to pytania, czy Nawrocki będzie chciał wziąć udział jako jeden z uczestników, czy będzie planował szczególną aktywność, taką jak wygłaszanie przemówień czy oficjalne otwarcie Marszu.

- Na ten moment takiego planu nie ma i wydaje mi się, że nie będzie, ale sytuacja zawsze jest dynamiczna - dodał zastępca szefa prezydenckiej kancelarii.

- Absolutnie najważniejsze jest to, żeby być z Polakami 11 listopada, wziąć udział w Marszu Niepodległości. Tak jak brał udział w poprzednich latach, też jako uczestnik, gdy był szefem IPN czy Muzeum II Wojny Światowej. Prezydent Karol Nawrocki nie zabiega, żeby tego dnia występować, wchodzić na sceny, to pozostawiamy organizatorom Marszu Niepodległości. Dla niego najważniejsze jest to, żeby 11 listopada na Marszu Niepodległości iść ramię w ramię z Polakami - dodał były wiceminister cyfryzacji.

Coroczne zgromadzenie jest organizowane przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego. Od kilku lat trasa Marszu jest stała: rozpoczyna się na rondzie Dmowskiego, a następnie uczestnicy kierują się Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

