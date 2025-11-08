Pogoda na 11 listopada. Sprawdź prognozy na Święto Niepodległości

11 listopada w całej Polsce odbędą się uroczystości z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz oficjalnych obchodów z udziałem władz, wiele z wydarzeń organizowanych jest oddolnie, przez stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje. Jak co roku, największym zgromadzeniem będzie organizowany w Warszawie Marsz Niepodległości.

Pogoda na 11 listopada. Jakie są prognozy na Święto Niepodległości?

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w całej Polsce wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Więcej słońca można się spodziewać w południowo-wschodniej części kraju. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić na terenie całego kraju, zwłaszcza we wschodniej części.

Oznacza to, że uczestnicy, którzy z całej Polski przyjadą na marsz zorganizowany przez organizacje narodowe i nacjonalistyczne, powinni wziąć ze sobą parasole. Miejscami wystąpią także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Nie będzie jednak konieczności zabierania najcieplejszych ubrań - temperatura w Warszawie wyniesie ok. 8 stopni powyżej zera. W innych miastach Polski będzie się wahała między 8. a 12. kreskami na plusie. Wiatr powieje słabo, miejscami z prędkością umiarkowaną.

Coroczny Marsz Niepodległości jest organizowane przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego. Od kilku lat trasa Marszu jest stała: rozpoczyna się na rondzie Dmowskiego, a następnie uczestnicy kierują się Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

