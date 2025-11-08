Przed katedrą Notre Dame Martę Nawrocką i polską delegację powitał abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uroczystości rozpoczęła odprawiana przez abp. Wojdę msza święta.

Uroczystość w katedrze Notre Dame. Marta Nawrocka wzięła udział

- My Polacy, czcimy Maryję na naszej ziemi, ale również na emigracji. Każde miejsce jej poświęcone jest naszym duchowym domem. Także ta paryska katedra w minionych wiekach wiązała się z dziejami narodu polskiego. (...) Nadal chcemy się modlić w tym miejscu i przywoływać jej macierzyńskiej opieki. Nadal będzie to ważne miejsce dla emigrantów z Polski oraz pielgrzymów odwiedzających Paryż. Tu będą mogli odetchnąć polskim uczuciem i oddać się w ramiona ukochanej Matki. Tu będzie jakaś część Częstochowy, duchowy most do Pani z Jasnej Góry – powiedział podczas homilii.

"Po Mszy Świętej celebrowanej w języku polskim, w której wzięli udział liczni przedstawiciele Polonii francuskiej, nastąpiło ponowne umieszczenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej, wyniesionej z płonącej katedry w 2019 roku" - przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Francja. Pożar katedry Notre Dame

Kaplica w Notre Dame z kopią jasnogórskiego obrazu, została zainaugurowana w 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilka miesięcy po inauguracji kaplica stała się niedostępna dla wiernych, gdy 15 kwietnia 2019 roku w Notre Dame wybuchł pożar. Płomienie objęły jej dach i wieżę sygnaturkę.

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin i brało w niej udział ponad czterystu strażaków. Na czas udało się wynieść z wnętrza najcenniejsze zabytki m.in. koronę cierniową, jedną z najważniejszych relikwii chrześcijańskich, tunikę św. Ludwika i klika kielichów mszalnych z różnych okresów.

Naprawa zniszczeń w katedrze trwała pięć lat. Od 8 grudnia 2024 roku świątynia jest znów otwarta, co umożliwiło ponowne wprowadzenie kopii jasnogórskiego obrazu. Dokładna przyczyna pożaru nigdy nie została ustalona. Prokuratura, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, wykluczyła podpalenie lub zamach terrorystyczny. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest nieszczęśliwy wypadek.

