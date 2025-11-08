Największych zniszczeń tornado przysporzyło w regionie Rio Bonito do Iguaçu w stanie Parana. Wiatr wiał z prędkością przekraczającą 250 km/h, towarzyszyły mu ulewne deszcze i grad.

W 14-tysięcznym Rio Bonito do Iguaçu uszkodzonych zostało nawet 80 proc. budynków. Zerwane zostały dachy domów, wiatr łamał drzewa. Jak dotąd władze federalne potwierdzają śmierć pięciu osób, co najmniej 130 jest rannych. Z tej grupy 30 osób jest w stanie krytycznym.

"Wyrażamy naszą solidarność z rodzinami z Rio Bonito do Iguaçu, dotkniętymi tornado, oraz z innymi gminami stanu Paraná, które ucierpiały w wyniku burz. Jestem już w kontakcie z burmistrzami Sezarem Bovino i Jaisonem, udzielając im wskazówek dotyczących procedur związanych z ogłoszeniem stanu wyjątkowego" - przekazał minister Góes brazylisjkiemu oddziałowi CNN.



"Będziemy nadal monitorować sytuację, analizować zdjęcia lotnicze we współpracy z Służbą Cywilną, a w razie potrzeby możemy zmienić klasyfikację intensywności tego zjawiska, ponieważ było ono niezwykle dotkliwe" - powiedział meteorolog Reinaldo Kneib.

Tornado w Brazylii. W kraju nadal nie jest bezpiecznie

W Brazylii nadal nie jest bezpiecznie, zagrożone kataklizmem są południowe stany kraju położone na granicy z Argentyną i Urugwajem. "Cyklon jest związany z zimnym frontem i może powodować porywy wiatru o prędkości powyżej 100 km/h w stanach Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo. Prognoza wskazuje, że zjawisko to powinno przemieszczać się nad morzem do niedzieli, wpływając również na wybrzeże Rio de Janeiro i Espírito Santo" - przekazał serwis Climatempo.

Władze proszą mieszkańców o unikanie otwartych przestrzeni i zwracanie uwagi na zagrożenia stanowione przez niezabezpieczone budynki, drzewa i przewody elektryczne.

